Cesena, nuova visita per Berti. Scocca il momento di Antonucci

Se saranno due o tre le giornate di assenza per infortunio di Tommaso Berti lo si scoprirà cammin facendo. Il centrocampista ha già iniziato il lavoro di recupero per la distorsione alla caviglia rimediata dopo il fallaccio di Mattia Caldara nel derby di venerdì con il Modena ed il sogno è di riaverlo in campo per la sfida di Pisa del 5 ottobre anche se è più verosimile che lo si possa vedere all’opera nel match casalingo del 19 ottobre – benedetta la sosta in questo caso –, al Manuzzi con la Sampdoria. Il talento di Calisese si sottoporrà, comunque, la prossima settimana ad una nuova visita specialistica. La certezza è che sabato a Palermo non ci sarà. Michele Mignani dovrà quindi inventarsi qualcosa per sostituire un giocatore sin qui sempre titolare dal primo minuto, sia in campionato che in coppa, e sostituito, infortunio a parte, solo a Sassuolo all’85 in quanto ammonito.

Berti ha tanta qualità e intelligenza tattica a cui unisce un movimento perpetuo che garantisce ai compagni sempre una giocata in più, per questo pian piano è diventato fondamentale negli schemi del Cavalluccio e per questo la sua assenza in questo momento è così pesante. Soluzione più logica quella di piazzare Mirko Antonucci in coppia con Augustus Kargbo alle spalle di Cristian Shpendi, lo stesso assetto adottato per dieci minuti contro il Modena prima dell’uscita del gemello per far posto a van Hooijdonk. L’ex Spezia è quello che per caratteristiche più si avvicina al fantasista di Calisese, nel derby contro i canarini lo si è visto molto anche in fase di ripiegamento, ma non è detto che il tecnico bianconero non tiri fuori dal cilindro qualche altra combinazione.

Guardando in casa Palermo anche Dionisi dovrà fare a meno di un centrocampista importante, sin qui sempre titolare, si tratta del francese Alexis Blin uscito per un guaio muscolare nell’ultima gara vinta in trasferta sul campo della Juve Stabia. La rosa dei siciliani è talmente profonda però che le soluzioni altrettanto valide non mancano. A Castellammare, al suo posto, è entrato Ranocchia che ha giocato mezzala in coppia con Segre e con Gomes regista, ma anche Saric e Vasic sono due alternative credibili. E’ però in difesa che il Palermo ritroverà due pilastri sin qui out ed in odore di rientro proprio per il match contro i bianconeri. Si tratta del’ Italo Turco Rayyan Baniya e dell’ex Frosinone e Lecce Fabio Lucioni. Non sarà della partita invece l’ex portiere del Cavalluccio targato Drago, Alfred Gomis, fuori dai giochi per tutta la stagione per la rottura del tendine d’Achille.

Arbitro dell’incontro sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo che ha incrociato il Cavalluccio ben 8 volte – 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte – l’ultima in Coppa Italia l’11 agosto 2023 a Bologna.

Andrea Baraghini