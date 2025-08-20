Cesena, Olivieri già in gruppo. Il nuovo attacco è quasi completo

Una delle telenovelas in assoluto più lunghe del calciomercato a tinte bianconere sta finalmente per concludersi. Dopo lo svicolo ufficiale da parte del collegio arbitrale, oggi, finalmente (è proprio il caso di dirlo), Marco Olivieri potrà firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri ed essere annunciato dalla società. Ieri, ad ogni modo, essendo ormai svincolato (oggi sarà depositato il contratto, triennale per lui) ha potuto allenarsi con il resto dei bianconeri. Olivieri sarà chiamato ad essere il terzo tassello, dopo Blesa e Diao, dell’attacco bianconero, che verterà sempre su una certezza: Cristian Shpendi. Più di un anno corteggiato da diversi club di massima serie, Fiorentina su tutti, il gemello non si muoverà dalla Romagna a meno di offerte irrinunciabili. Il Cesena, infatti, lo valuta sui 6 milioni.

L’attuale numero 9 bianconero, che lo scorso dicembre il Cesena ha bloccato con un contratto fino al 2028, è sin qui l’unico in grado di garantire un cospicuo numero di gol: nella stagione del debutto in B è andato a rete 11 volte, ed è facile pensare che possa ripetersi, se non migliorarsi. Soprattutto perché accanto ha trovato un giocatore come Blesa, che sa unire profondità, velocità e gioco. Lo spagnolo ha convinto in fretta mister Mignani e il Fusco, che dopo un breve periodo di prova l’hanno messo sotto contratto. Blesa ha saputo rispondere presente, migliorando sempre più la sua condizione, già dal primo assaggio in bianconero (il memorial Sirotti di Forlì), fino al colpo di testa che ha centrato la traversa e graziato Semper contro il Pisa in Coppa. Gli addetti ai lavori parlano di lui come di un crack, e la curva Mare spera di aver trovato un altro idolo che possa farla esultare spesso.

I due hanno giocato la prima partita ’vera’ solo domenica sera, e contro una difesa che fra pochi giorni giocherà in serie A si sono ben comportati. Vero, il calcio d’agosto a volte rimane tale, ma Mignani e Fusco (che sta continuando a sondare il mercato in attesa di occasioni ghiotte last minute per rimpolpare la rosa) hanno già tratto le prime conclusioni, sia sulla rosa che sui singoli. In particolare il tecnico, che si è detto soddisffatto della prestazione dei suoi, di come hanno affrontato il Pisa e di come, per larghi tratti del match, abbiano addirittura messo sotto i toscani. Lo stesso Mignani che, da oggi, potrà contare su un altro innesto: quell’Olivieri tanto cercato in estate e ora finalmente a disposizione.

Vero, un’altra punta, anche solo numericamente, serve. Ma il Cesena e Cesena intanto sperano di aver trovato, in Blesa (che in carriera ha segnato 23 gol in 73 presenze), Olivieri (che in serie B ha già saputo incidere 13 volte in 109 presenze) e il giovane Diao (alla prima vera occasione fra i grandi), tre gemme da poter incastonare ai lati della corona di re Cristian Shpendi.

Enrico Magnani