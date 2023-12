Cesena Ora c’è tutto un girone per ripetersi

E’ un passo vigoroso, di grande continuità e autorità quello che sta tenendo il Cesena, per la prima volta capolista solitario (46 punti) nella sua storia professionistica, ma non da record né presente né passato. Il duello più che mai indirizzato con la Torres (a -2, la Carrarese terza è a -12 dalla vetta bianconera) sta riportando al duello di due stagioni fa tra Modena e Reggiana quando in B furono promossi diretti i canarini con 88 punti (record di vittorie di fila in C, 14) con due lunghezze davanti ai granata, terzi i bianconeri di Viali a ben -21.

Il passato invece dice che il record di punti in C è del Catanzaro della scorsa stagione (96, 102 reti realizzate, 21 incassate, 51 punti al termine del girone di andata). Il Cesena ha il miglior attacco di tutta la C (44 reti), la migliore difesa del girone (13 reti) insieme a Torres e Carrarese. In tutta la C invece la difesa meno battuta è quella della capolista del girone C Juve Stabia (6 reti incassate) segue il Padova secondo nel girone A con 11 reti al passivo e unica formazione a non avere mai perso.

Le altre capoliste dei gironi Cesena e Mantova sono state sconfitte rispettivamente una e due volte.

La scorsa stagione nel girone B c’è stata più calma, in proiezione anche rispetto a quello che sta succedendo quest’anno: la Reggiana filò diretta in B a 81 punti davanti a Cesena ed Entella a 79. Cesena quindi dalla continuità eccezionale, ha perso solo alla prima giornata a Olbia sbagliando unicamente quel primo tempo. Ma la Torres incalza decisa: una sola sconfitta, contro l’Entella.

Nel girone A però la sorpresa Mantova sta correndo più forte dei romagnoli, è in testa con 47 punti, (2 ko, 36 reti realizzate, 13 subite); anche qui si sta delineando un duello a due con il Padova che è a -4, non ha mai perso, 31 reti segnate e 11 sulle spalle. La Triestina è terza e discontinua a 39. Nel girone B Cesena e Torres hanno fatto il vuoto con decisione, 46 punti per i bianconeri (44 gol all’attivo, 13 al passivo), 44 per i sardi che credono più che mai a una promozione in B che non hanno mai ottenuto (al massino terzo posto in C), 29 gol segnati e 13 subiti. Terza a distanza siderale la Carrarese a 34 punti.

Il girone C è quello che procede a ritmo per ora più lento; la Juve Stabia viaggia in vetta a 42 (24 e 6 le reti all’attivo e al passivo), la Casertana è a 35 (27-20), il Picerno a 34. Nel girone A e in quello B quindi la lotta è sempre più a due tra Mantova e Padova da una parte e Cesena e Torres dall’altra.

I romagnoli di Toscano stanno tenendo un ritmo ad alto livello ma la lotta sarà accesissima fino in fondo, infatti nel recente pari (1-1) del Manuzzi i padroni di casa hanno capito che sono forti e hanno tutto per arrivare più lontano di tutti, i sardi però hanno ricevuto la conferma che sono vicinissimi e possono sperare più che mai.