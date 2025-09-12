Cesena, ora tocca a Castagnetti . Novità in vista contro la Samp

Chiusa la parentesi delle nazionali, anche se il gruppo si ricompatterà solo oggi con l’arrivo di Jonathan Klinsmann mentre ieri sono rientrati nei ranghi Tommaso Berti e Cristian Shpendi, ci si rituffa in clima campionato. Dietro l’angolo c’è la trasferta a Marassi contro una squadra, la Sampdoria, ferma ancora al palo dopo le due sconfitte nelle prime due uscite.

Il Cavalluccio cercherà di allungare una striscia positiva che in campionato sul campo sampdoriano dura da 35 anni, ultima sconfitta subita in terra ligure infatti fu quella del 9 settembre 1990 prima giornata di campionato di serie A, 1- 0 con gol di Invernizzi a inizio ripresa. Venendo ai tempi più recenti l’ultima uscita, quella dello scorso anno a metà gennaio, regalò tre punti importantissimi firmati dalle reti di Antonucci, Donnarumma che rimontarono il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Riccio.

Parlando di formazione, sia contro il Pescara che nella prima casalinga contro l’Entella mister Mignani si è affidato, inizialmente, agli stessi undici, ma domani si potrebbero vedere le prime variazioni con l’inserimento dal primo minuto di Michele Castagnetti. Nel caso, a fargli posto potrebbe essere uno tra Tommaso Berti e Simone Bastoni. Se il ’sacrificato’ fosse il talento di Calisese, il Cavalluccio si presenterebbe in campo con una linea mediana tutta esperienza formata dal trio Bisoli - Castagnetti Bastoni. Cambierebbe poco nell’assetto della squadra anche se dovesse essere l’ex Spezia a sedere inizialmente in panchina. Nessuna novità invece sulle fasce affidate ancora a Ciervo a destra e Frabotta a sinistra. In attacco dovrebbe essere ancora lo spagnolo Blesa il prescelto a fare da spalla al Shpendi, con Marco Olivieri come eventuale alternativa, mentre dietro è scontata la conferma del pacchetto formato da Ciofi, Zaro e Mangraviti davanti al nazionale statunitense Klinsmann.

Impegno a Genova, dicevamo che arriva dopo la prima sosta per le nazionali, le altre sono programmate per il 12 ottobre, il 15 novembre e il 29 marzo e a queste si aggiunge lo stop invernale dal 28 dicembre all’8 gennaio 2026, in cui il Cesena dovrà cercare di sfatare un tabù che dura dalla scorsa stagione e che vede i bianconeri mai vittoriosi alla ripresa del campionato. Due pareggi, nei derby casalinghi contro Modena e Reggiana, e una sconfitta sempre al Manuzzi contro la Juve Stabia lo score della passata stagione. Nemmeno dopo il fermo di fine anno si rocomiciò con i tre punti: a impattare in riva al Savio fu infatti il Cittadella. Caccia quindi alla prima vittoria dopo la sosta e questa e chissà che giocare in trasferta questa volta non aiuti.