Cesena, otto match fino alla meta. Oggi la Torres ha una chance in casa

Quanto durano 720 minuti? Sono 12 ore, mezza giornata, un respiro nell’arco di una vita. Ma 720 minuti sono anche otto partite di calcio, quelle che mancano alla fine della stagione regolare. Stagione di serie C, che tanto per ricordarlo a chi si fosse distratto, in serie C il Cesena ci sta fermentando da una vita. Altro che i 720 minuti. Serve il rush finale.

Eccoci, 720 minuti, otto partite, 24 punti in palio, nove di vantaggio per i bianconeri che hanno saltato un giro a Carrara, mentre la Torres ha fatto man bassa a Ferrara. Il nuovo round è oggi. Pranzo leggero e poi tutti col binocolo a guardare cosa succede a Sassari, dove alle 14 arriverà l’Entella. Quella che i romagnoli il primo marzo avevano liquidato con un 4-0 da grandissima squadra. Gli isolani sapranno fare altrettanto? È da vedere. E non è affatto scontato.

Vediamo il quadro: se la Torres si mettesse in tasca tre punti, il divario provvisorio scenderebbe a sei, due partite, coi bianconeri che però domani sera avranno l’occasione di rimettere la stessa - amplissima, va detto, perché non ci può nascondere dietro un dito - distanza ospitando il Gubbio. In caso di sconfitta della Torres, o in effetti probabilmente anche di pareggio, i conti non sarebbero chiusi, ma il Cesena, vincendo all’Orogel Stadium nelle prossime ore, con un margine che potrebbe risalire a 11 o 12, vedrebbe il traguardo a un passo.

La settimana successiva la Torres andrà ad Ancona, ora quattordicesima a 33 punti, mentre i romagnoli saranno a Pesaro, a parimerito con l’altra marchigiana. Dunque stessa difficoltà per entrambe. Parlerà il campo.

Il turno successivo potrebbe essere il primo decisivo. Giocherà prima la Torres, sabato in casa contro Pesaro. Il giorno successivo la squadra di Toscano farà visita alla Lucchese, ora tredicesima a 36 punti. Terminata quella partita, ne mancheranno cinque, dunque con 15 punti in palio. Se la mattina di domenica 24 marzo il Cesena dovesse avere più di 12 punti di vantaggio dagli inseguitori, una vittoria nel pomeriggio in Toscana varrebbe la B.

Ne avesse 12 invece no, perché anche andando a più 15 con 15 punti in palio, servirebbe aspettare, visto che c’è in ancora in ballo il ritorno dello scontro diretto coi sardi, in programma sull’isola, il 21 aprile.

Ma il 21 aprile è davvero lontanissimo e non soltanto sul calendario. Se è possibile, ma non molto probabile, che i conti possano quadrare già a Lucca, un’occasione ghiottissima sarebbe la settimana successiva, sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, all’Orogel Stadium contro il Pescara, due giorni dopo il viaggio della Torres nel complicato campo di Gubbio.

Poi ci sarebbero la trasferta contro la Juve Next Gen e il match in casa con la Recanatese. L’ultima della stagione sarà il 28 aprile col Perugia. Vedremo. Serve pazienza, ma oggi, come quando hai 10 anni ed è la vigilia del tuo compleanno, il tempo non passa mai.

Luca Ravaglia