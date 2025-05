Cesena-Palermo: Sfida Cruciale all'Orogel Stadium per la Neopromossa

La questione sta tutta nel vedere come verrà ricordata questa stagione. Conterà più la salvezza ottenuta al galoppo da una squadra neopromossa che già all’inizio di marzo aveva in pratica blindato la categoria, oppure peseranno maggiormente gli ultimi due mesi di apatia pura, con un digiuno di vittorie che dura dal primo marzo e che negli ultimi tempi è stato ingigantito da uno score di tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare? Non per voler infierire, ma molto spesso, nella vita come nello sport, la memoria che conta di più è quella a corto raggio. Ed è un peccato, perché il Cesena che oggi pomeriggio accoglierà il Palermo in un Orogel Stadium senza tifosi siciliani e privo pure dei gruppi ultras della Curva Mare in protesta contro la decisione di vietare la trasferta agli ospiti residenti a Palermo (arriveranno comunque 915 tifosi siciliani, 3.452 i biglietti venduti in tutto) meriterebbe di più. In termini di riconoscimenti morali, ma soprattutto di posizione in classifica. Anche perché a guardarla, la classifica, un’altra neopromossa, la Juve Stabia, si incontra in fretta scorrendo dall’alto.

Il Cesena invece, che da quelle parti ha gravitato per gran parte del torneo, è ora decimo a quota 44, 4 punti in meno rispetto ai rosanero che certo hanno blasone, giocatori e budget ben diversi. Detto tutto questo, il passato non conta, vale solo il presente. E il presente comincia col tecnico Michele Mignani, che alla vigila della gara entra in sala stampa con una serie di grattacapi aggiuntivi che di certo non semplificheranno il tentativo di cambio di passo in extremis. "Dovremo rinunciare anche a Tavsan, che ha avuto un problema alla caviglia – analizza l’allenatore bianconero – e che va ad aggiungersi agli altri infortunati La Gumina e Russo e agli squalificati Adamo e Francesconi. Ritrovo Ciofi e Pieraccini, ma il punto è che la coperta è corta e le scelte sono poche. Esattamente il contrario di quello che potrà fare il Palermo, che ha in mano tutte le carte per cambiare la partita anche a match in corso".

Mignani però non parte battuto: "Sarà la nostra ultima partita in casa. Della stagione regolare, intendo, perché in palio ci sono ancora nove punti, è ancora tutto possibile e non posso nemmeno immaginare che le motivazioni dei miei giocatori non siano al massimo. Perché per noi questo è lavoro e il lavoro tu non lo ottieni per grazia ricevuta, ma per quello che dimostri in campo. Non ci sono partite che valgono meno di altre, deve esserci invece l’orgoglio di scendere in campo a testa alta davanti al nostro pubblico, perché no, quello che abbiamo fatto fin quest’anno, non può essere ridimensionato, né tanto meno dimenticato. Serve essere oggettivi, guardare i valori, il percorso fatto e le qualità e le risorse di chi ti sta davanti e di chi ti sta dietro in classifica. E’ così che si ha un quadro reale delle cose. Ed è per questo che il bicchiere che guardo io è certamente mezzo pieno".

Dunque oggi si gioca. E si riprova a vincere. Vedremo che succede. "Il Palermo sta vivendo un momento migliore del nostro e arriverà qui con lo spirito di chi non vuole fermarsi più. Sono forti, sarà una partita dura. Abbiamo parlato tante volte di noi stessi: ci sono state le assenze, gli infortuni, l’attacco che in certi periodi è mancato, gli episodi negativi e tutto quello che volete. C’è stato, non è detto che debba esserci ancora. Per questo mi aspetto che chi scenderà in campo dia il 120% delle sue capacità. Perché io non smetto mai di voler vincere. E mi aspetto che la squadra faccia lo stesso".