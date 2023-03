Cesena, parcheggia con il pass per la Ztl contraffatto: automobilista denunciato

Permesso per la Ztl

Cesena, 10 marzo 2023 – Un automobilista è stato denunciato dalla polizia locale per aver parcheggiato in centro esponendo un permesso per la Ztl contraffatto.

Aveva alterato la data di scadenza (dal 2020 al 2023) ed è stato individuato attraverso la verifica della targa.

Ma il bello è che con la dematerializzazione dei documenti ora non è più obbligatorio esporre il permesso riservato ai residenti. Potrebbe essere stato proprio questo a tradirlo. Il particolare era stato notato dagli ausiliari del traffico che hanno allertato la polizia municipale.

La verifica della targa attraverso la banca dati dei permessi rilasciati ai residenti ha portato rapidamente all’individuazione della truffa. L’auto è stata rimossa e portata al deposito. Quando il proprietario si è recato a riprenderla gli è stata notifica la denuncia.