Cesena, pareggio insipido. Ma la Torres resta distante

di Daniele Zandoli

C’è sempre una prima volta in questa straordinaria avventura del Cesena.

A Ferrara ce n’è stata una sfilza, a cominciare dalla prima assenza del premier difensivo Giuseppe Prestia, peraltro magistralmente sostituito dal cugino Silvestri. La prima volta che Toscano non vince un derby in campionato. Ma anche che il Cesena non segna, anzi, fatica a tirare in porta, se si eccettua il colpo di testa di Berti in apertura.

Finalmente ha la miglior difesa del girone avendo da una vita il miglior attacco e la miglior differenza reti. Infine è la prima volta che il distacco dalla Torres si amplia a più di due punti. Un vantaggio importante, se mantenuto o ampliato, quando si arriverà allo scontro diretto.

La giornata ha mandato segnali significativi nell’aspro duello fra romagnoli e sardi. Soprattutto perché la Torres a Rimini ha perso male, dimostrando lacune finora mai evidenziate. Dopo essere partita al galoppo col pronto vantaggio di Fischnaller si è smarrita, ha consegnato le chiavi del match ai biancorossi che avrebbero anche potuto arrotondare.

Vietato illudersi, ma sembrano segnali di stanchezza di chi a lungo andare molla perché chi sta davanti non perde mai. Il campionato è ancora lungo e di qui ad aprile può succedere di tutto, ma sbaglia chi critica il “pareggino” di Ferrara che limita i vantaggi per lo scivolone dei sardi.

Naturalmente sarebbe stato meglio vincere scavando un solco profondo di 5 punti, ma a volte conviene accontentarsi anche perché gli avversari raramente collaborano. La Spal in particolare non è squadretta dimessa, seppur impelagata nella lotta per non retrocedere, contro il Cesena ha dimostrato vitalità, tecnica e forza soprattutto dalla cintola in giù.

Corazza e soci hanno trascorso la peggior giornata dall’inizio del campionato, annullati da una difesa arcigna e compatta. Anche a centrocampo nessun bianconero ha particolarmente brillato forse con l’eccezione di Francesconi (foto), lo stesso De Rose non ha offerto la sua migliore prestazione. Al pari dei braccetti laterali cui la squadra di Colucci ha concesso pochissimo, tanti cross prede dei centrali estensi e poco più.

Le fasi offensive di entrambe le squadre sono apparse rivedibili; della Spal si sapeva, è il peccato mortale dell’organico attuale, ha sorpreso la scarsa reattività del miglior attacco del girone, nonostante i cambi di Toscano. Un discorso a parte merita Ogunseye il cui apporto alla squadra è controproducente per l’eccesso di aggressività fine a se stessa che regala falli a ripetizione e punizioni a favore degli avversari.

La metamorfosi dell’ex Foggia è spaventosa, dopo l’infortunio non ne ha azzeccata una. Per certi versi ricorda il peggior Ferrante della scorsa stagione. Elemento da tenere in debita considerazione da parte dello staff tecnico durante questa sessione di mercato.