Cesena, peccato il tris mancato. Ma la serie positiva si allunga

Se Antonino la Gumina avesse tradotto in oro l’occasionissima capitatagli nelle battute finali della sfida del Rigamonti di sabato sera, il Cesena avrebbe con ogni probabilità portato a casa tre punti utili a dichiarare chiusa la pratica salvezza ed anche sufficienti per agganciare il Catanzaro al quinto posto con la quarta posizione a quel punto solo due lunghezze sopra. Così non è andata ed il successo sarebbe stato onestamente troppo per quanto visto in campo, ma il gol sbagliato ha anche tolto la possibilità di allungare alcune strisce da tempo bloccate sugli stessi numeri. L’eventuale successo di Brescia sarebbe stato il terzo consecutivo ed un filotto analogo in serie B manca da oltre dieci anni.

Occorre, infatti, risalire alla stagione 2013/2014 per trovare più di due vittorie in successione. In quell’annata, il Cavalluccio allenato Da Pierpaolo Bisoli arrivò a quattro, superando in ordine l’Avellino in casa (2-0), poi il Padova in trasferta (0-1) con un gol di Cascione su rigore nei minuti di recupero, ed ancora l’Empoli al Manuzzi (1-0) e la Reggina al Granillo (1-2). La serie si fermò con la sconfitta casalinga contro il Latina (1-3), i pontini poi furono riaffrontati e superati in finale playoff ed arrivò l’ultima promozione in serie A per i colori bianconeri. Non solo, il gol di La Gumina sabato avrebbe regalato anche la terza vittoria consecutiva in trasferta, dopo quella nel derby a Reggio Emilia, e il blitz allo Zini contro la Cremonese. Per ritrovare tre successi esterni in sequenza occorre invece andare ancora più indietro: campionato 2009-2010, allenatore sempre Pierpaolo Bisoli ed in un filotto di cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque giornate di campionato, in mezzo ci capitarono i blitz vincenti di Frosinone (0-2), Lecce (1-2) e quello rimasto nella storia a Piacenza 1-0, gol di Parolo che regalò il ritorno in massima serie dopo oltre vent’anni di assenza.

Tornando al presente il Cesena con il pareggio contro le Rondinelle ha comunque portato a cinque i risultati utili consecutivi, gli stessi rimediati nel girone di andata tra la decima e la quattordicesima giornata, striscia poi interrotta dalla sconfitta a Frosinone (3-2). Un eventuale risultato utile contro lo Spezia sabato pomeriggio permetterebbe quindi di migliorare il dato di quest’anno. Se poi nei prossimi due impegni al Manuzzi, quello appunto contro i liguri e poi con la Juve Stabia nel match in programma il 30 marzo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, non dovessero arrivare sconfitte, si eguaglierebbe il filotto di sette giornate a punti della stagione 2016 2017. Quello era il Cesena allenato da Andrea Camplone che conquistò una tranquilla salvezza anche grazie ai risultati ottenuti in successione contro Frosinone, Brescia, Pisa, Spezia, Avellino, Benevento e Cittadella. Un gol di Federico Marcheda al Piola di Novara interruppe la corsa, ma era la terzultima di campionato e i giochi per il Cesena erano oramai fatti.

Andrea Baraghini