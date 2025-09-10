Cesena, Peter Amoran già scalpita: "L’occasione che stavo aspettando"

"In Italia il calcio non è uno spicchio della vita, ma la riempie tutta, 24 ore al giorno. Sono pronto a sposare questo approccio e a fare tutto il possibile per dare una mano alla squadra, crescendo come giocatore, maturando esperienza tra i professionisti, aspetto sul quale devo ancora aggiungere tanto". Peter Amoran, difensore classe 2004, nato in Nigeria e cresciuto in Svezia, è arrivato in Romagna dopo una parentesi di due anni alla Primavera del Parma e il prestito della scorsa stagione al Perugia, in serie C.

"Questa – ha commentato il nuovo acquisto del Cavalluccio, in prestito dagli emiliani con diritto di riscatto – è l’occasione giusta per fare un importante salto di qualità nella mia carriera: è lo ‘step’ che mi mancava e che arriva al momento giusto, dopo un’ottima esperienza maturata a Perugia, dove ho imparato tante cose, crescendo dentro e fuori dal campo. E’ stata una pagina del mio percorso della quale vado orgoglioso. Ora voglio scriverne un’altra, in un club importante come il Cesena, nel quale so di poter trovare tutto quello che serve per fare un ulteriore passo in più".

I primi segnali sono positivi, l’ambientazione è in corso e l’entusiasmo è tanto. "Devo ancora capire pienamente i meccanismi della squadra e il modo di giocare che chiede mister Mignani, ma credo di essere sulla buona strada, i compagni mi aiutano e io sono determinatissimo. Parto dalle caratteristiche che più mi appartengono e cioè la fisicità, la velocità e la forza". Doppia cittadinanza nigeriana e svedese, ama ballare e fa parte di una famiglia nella quale lo sport è di casa.

"Mi sono trasferito in Svezia quando avevo due anni. E’ la terra che considero casa, perché è lì che sono cresciuto ed è lì che ho ricevuto le convocazioni con le nazionali giovanili. In Svezia il modo di vedere il calcio è diverso rispetto a quello italiano: giochi, ti alleni, ma fai anche altre cose. Qui no, qui è tutto. E a me va benissimo così. Amo questo sport, che però non è l’unico praticato in famiglia: mio fratello gioca a basket (pure lui gravita nell’ambito delle nazionali giovanili, ndr). E, se posso dirlo, è davvero bravo". Sorride. Sorride perché si diverte, perché sa di essere nel posto giusto, al momento giusto. E ci spera. Spera che da Cesena parta la rampa di lancio.

"Oltre alle qualità sportive, atletiche e fisiche – ha commentato il ds del Cavalluccio Filippo Fusco – ci hanno colpito anche le sue qualità caratteriali. Prima di prendere un calciatore cerchiamo di raccogliere quante più informazioni possibili e tutti quelli che hanno lavorato con lui, dagli staff tecnici ai compagni di squadra, hanno messo in evidenza non solo le sue qualità atletiche e tecniche, ma anche e soprattutto le qualità umane, morali e caratteriali. Qualità che stiamo ritrovando anche qui, con noi. Sono certo che darà un grandissimo contributo".