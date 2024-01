Cesena, Piacentini dalla panchina all’exploit: "Che io giochi 5 o 90 minuti, do il massimo"

A Matteo Piacentini quando la scorsa estate è arrivato a Cesena è stato fatto un discorso chiaro e preciso. Sportivamente spietato, se vogliamo, ma sincero e corretto: "Tu partirai dalla panchina e giocherai quando i titolari o si infortuneranno o saranno squalificati"; più o meno il senso è stato questo. Lui ha accettato e nelle ultime gare ha dimostrato di aver vinto una sfida per nulla facile: per assenze e problemi vari è stato chiamato, ha giocato e si è fatto trovare pronto, nello specifico a Ferrara contro la Spal (90’ in campo) e in casa contro il Pontedera (45’). Piacentini, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, ha saltato 6 gare per problemi fisici, ha giocato titolare nell’esordio stagionale a Olbia e poi a Ferrara. Per il resto 12’ contro il Rimini, 20’ in casa contro la Vis Pesaro, 7’ a Recanati: "Lo so, la situazione è questa ma non mi lamento. Certo vorrei giocare di più perché a tutti piace andare in campo, ma accetto la situazione, cerco di allenarmi sempre nel mondo migliore per essere pronto ad una chiamata del mister".

Le pesa questo stato di cose?

"L’accetto e non mi lamento. D’altronde sarei sciocco a farlo: stiamo andando benissimo, tutti noi vogliamo il bene della squadra e stiamo dando il meglio per il Cesena".

Qual è il segreto di questo gruppo così unito?

"Gli allenamenti, il modo in cui ci alleniamo, le partitelle come partite vere. Sono allenamenti davvero allenanti. Tutti danno il massimo e non molla nessuno. Infatti tutti quelli che sono stati chiamati hanno reso perché erano pronti. L’intensità fisica e mentale è molto alta. Merito nostro, ma merito anche del mister e del suo staff che ci tiene sempre sulla corda".

Come lei.

"Devi sempre prepararti al meglio sia che tu giochi 5’ o 90’. Devi essere sempre determinato e concentrato".

Quanto andrà avanti il testa a testa con la Torres?

"Difficile fare previsioni, mancano ancora troppe partite. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e continuare a vincere senza fare tabelle e guardare troppo a quello che fanno gli altri. Vista a Cesena la Torres mi ha dato l’impressione di essere una squadra compatta e tosta, ma noi dobbiamo essere concentrati sulle nostre partite".

Il Cesena è forte.

"Siamo molto forti. E non aggiungo altro".

In cosa vuole migliorare?

"Lavoro ogni giorno su tanti aspetti del mio gioco perché sostengo che si può sempre crescere ed imparare a fare meglio certi movimenti. Dovrei crescere soprattutto nella gestione del pallone sotto pressione".

Il gol le manca?

"Un altro aspetto su cui sto lavorando anche se ritengo che un difensore per prima cosa debba pensare a proteggere la sua area e la sua porta. Diciamo che non ci penso più di tanto ma se capitasse mi farebbe molto piacere, perché fare gol fa sempre bene e regala ottimismo, morale e spesso anche punti alla squadra".

Domenica l’Ancona non sarà da sottovalutare

"Sarà una gara ostica. Non dobbiamo farci ingannare dalla differenza in classifica".

In casa contro la Fermana non ci sarà il pubblico.

"Non sarà facile, perché abbiamo un pubblico e tifosi impagabili che ci spingono e ci aiutano tanto".

Stefano Benzoni