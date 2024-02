Cesena-Pineto: Toscano suona la carica: "Battuti i liguri, ripetiamoci con gli abruzzesi"

di Daniele Zandoli

Mancano 11 gare al traguardo per il Cesena gagliardo di questi tempi, opposto oggi al Manuzzi al Pineto (inizio ore 15), che all’andata riuscì a bloccarlo sul pareggio. La Torres ha ripreso a vincere (2 a 1 a Pontedera) e ha ridotto le distanze a -9: serve l’ennesima vittoria per mantenere i 12 punti di vantaggio all’interno dello straordinario percorso bianconero, ammesso dallo stesso tecnico Mimmo Toscano dopo il match vinto col Sestri Levante. "Ciò che mi soddisfa maggiormente della mia squadra non sono solo i risultati, ma la sinergia che si è creata fra i ragazzi, coi tifosi, con l’ambiente tutto – dice il mister –. Vedo cose belle, il gruppo rispetta le mie scelte. Mi gratifica vedere i ragazzi che si aiutano, basta fra di loro uno sguardo per capirsi. Su questo continuiamo a lavorare, sulla forza mentale, poi naturalmente arrivano i risultati che alimentano la classifica, caricano, danno energia, diventiamo importanti per i mass media per quanto stiamo facendo".

Oggi tocca al Pineto sentire sulla pelle i morsi di Shpendi e compagnia; ha cambiato allenatore, da allora va meglio. "Non credo muterà atteggiamento contro di noi rispetto a quanto mostrato di recente, perchè ha conquistato punti pesanti – continua Toscano –. L’idea di gioco di Beni è diversa da quella di chi l’ha preceduto, siamo entrambi cambiati da quelle formazioni che si sono incontrate a Pescara. All’andata fummo bloccati sul pari due volte da Sestri e Pineto, i liguri domenica li abbiamo battuti, ora tocca agli abruzzesi contro cui dovremo dimostrare la crescita mentale e di atteggiamento che ormai fa parte del nostro vestito".

La crescita del gruppo è evidente, parte dalla prestanza e superiorità fisica e tecnica per completarsi con quella mentale di cui De Rose è l’esempio eclatante. Mai una sbavatura, un’indecisione, rispetto alla scorsa stagione è cresciuto tanto. Toscano l’ha allenato spesso, mai visto a questi livelli? "Ha già giocato a questi livelli mostrando sempre aggressività, presenza in campo e determinazione – risponde il mister –. Ha aumentato l’autostima, la padronanza mentale, la lucidità. Era da sempre etichettato come un ruba palloni, dedito al lavoro sporco a centrocampo. Oggi Ciccio gioca a tutto campo, continua a rubare palloni agli avversari, ma la lucidità gli porta anche maggiore tecnica, in questo è molto cambiato. Come lui anche Prestia e tutti i veterani che stanno accompagnando la crescita dei più giovani traendo energia da loro".

Insomma, l’orchestra suona seguendo lo spartito, la sinfonia migliore per centrare il sogno di primavera. "A livello infortuni tutto a posto – conclude il mister – qualche piccolo inconveniente durante la settimana, per esempio quello di Kargbo che ha subito un’altra piccola distorsione in allenamento alla stessa caviglia infortunata un mese fa, ma nulla che impedisca a tutti di essere a disposizione per la gara col Pineto".