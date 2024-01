Cesena-Pontedera, la battaglia si accende. Mister Toscano: "Dobbiamo alzare l’asticella"

di Daniele Zandoli

Gara strana al Manuzzi senza il supporto della Curva Mare. Stasera il Cesena affronta il Pontedera orfano del settore più importante, il propellente migliore per superare un altro ostacolo insidioso, quarto in classifica alle spalle delle due che monopolizzano la corsa al primato, il Cavalluccio e la Torres.

"Come ho già detto, col girone di ritorno inizia un altro campionato e cresce la determinazione da parte di tutti di fare punti per gli obiettivi che si avvicinano sempre più. Dobbiamo essere pronti ad alzare ancora di più l’asticella per dare continuità al nostro cammino, con lo stesso spirito mostrato in questi mesi". È un Mimmo Toscano garibaldino alla vigilia di un match che si preannuncia difficile, sa tanto di scontro diretto. "Il Pontedera ha una identità ben precisa, dotato di una fase offensiva imperniata su giovani di grande qualità. È il momento in cui serve la testa e la concentrazione altissima a prescindere dall’avversario".

Non indietreggia un millimetro dal suo dogma, conta l’atteggiamento dei suoi, il dialogo testa/gambe, senza curarsi di chi si affronta. A Ferrara la squadra per la prima volta ha ciccato in attacco, mostrando scarsa incisività. "Quando produciamo meno serve l’analisi a 360 gradi, alla ricerca del motivo per cui potevi fare meglio in certe situazioni. Non siamo stati perfetti nelle scelte, nella qualità e non ci hanno aiutato gli episodi. Se riesci a sbloccarla all’inizio col colpo di testa di Berti poi la Spal è costretta ad offrire più spazi. Invece è diventata difficile perché gli spazi si sono ridotti e non abbiamo avuto possibilità di creare pericolo".

Per stasera rientra Prestia ed è una buona notizia. Squalificato Saber, non convocato Coccolo per un problema a un polpaccio, Ciofi continua le terapie e sta migliorando velocemente, mentre Giovannini andrà a giocare con la Primavera. "È un ragazzo su cui puntiamo molto, interessante, ma deve riprendere a giocare 90 minuti con continuità e quindi abbiamo operato questa scelta". A proposito di assenze, manca la Mare. "E ci costa tanto – ammette il tecnico – un’assenza importante quella degli ultras, ci mancheranno. Giocheremo anche per loro".

Chi non convince è Ogunseye, cosa gli sta capitando? "Lo vedo lavorare con puntiglio in allenamento, sta crescendo settimana dopo settimana e sono contento di come lavora, sono convinto che tornerà a fornire prestazioni importanti". Infine la Torres, sembra mostrare segni di cedimento. "L’ho guardata, come vedo tutte le altre avversarie. In generale è un momento in cui la testa e la solidità mentale fanno la differenza".