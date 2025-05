Cesena: possibili cambiamenti per Mignani e Artico, Monza e Modena interessati

Di un possibile divorzio con Fabio Artico si parla da settimane, le voci di una separazione anche con Michele Mignani sono invece cosa recente. Se si concretizzassero rimarrebbero vacanti due poltrone chiave, quelle di direttore sportivo e di allenatore, da colmare in fretta per non sottrarre tempo prezioso alla programmazione della prossima stagione. Rimanendo sul mister, Mignani è un tecnico che in questo momento ha mercato in B. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Monza, appena retrocesso dalla A e che ha già dato il benservito ad Alessandro Nesta. Anche il Modena è in cerca di un allenatore e nelle lista dei papabili avrebbe messo anche il tecnico genovese che ha già guidato i canarini dal 2019 al 2021 in C lasciando un buon ricordo. Nelle ultime tre stagioni Mignani ha centrato i playoff in cadetteria con tre squadre diverse: Bari, Palermo e Cesena arrivando a sfiorare la A nel 2022 persa poi nei minuti di recupero della finale contro il Cagliari. Potrebbe ora essere allettato da una piazza che ha come obiettivo immediato la serie A , obiettivo sostenuto da un budget ed una rosa adeguati.

A Cesena si va invece verso la conferma degli stessi obiettivi della scorsa stagione: salvezza tranquilla per consalidare le basi per campionati futuri più ambiziosi, con un budget simile a quello 2024/2025. Le parole pronunciate da Mignani in sala stampa dopo la sconfitta di Catanzaro in cui ha ammesso che, nonostante il contratto scada nel 2026, per andare avanti ci vuole unità di vedute, lascia ulteriormente intendere che le strade si possono dividere.

Sul ds invece è atteso a breve un confronto tra la società e Artico. In caso di addio quello di Giorgio Zamuner rimane un nome accreditato come sostituto, ma nelle ultime ore si sono rialzate le quotazioni di Stefano Stefanelli che ha tre anni di contratto con la Juve, ma è legato al destino di Giuntoli a sua volta ormai fuori dal progetto bianconero.

Ieri in serata si doveva riunire il board bianconero , ma la videoconferenza è stata rinviata di qualche ora. All’ordine del giorno principalmente numeri finanziari e bilancio, probabile però che venga toccato proprio l’argomento ds. Se ne saprà di più nella giornata di oggi. Ieri invece pagati gli stipendi, riferiti ad aprile, di giocatori e dipendenti, adempimento necessario per procedere all’iscrizione al prossimo campionato. Ieri è anche arrivata la sentenza del tribunale federale che ha confermato il -4 al Brescia, pertanto rondinelle retrocesse e Sampdoria e Salernitana ai playout. Probabile però il ricorso del Brescia alla corte d’appello.

Intanto il Cavalluccio rischia di perdere due giovani della primavera, i classe 2005 Giacomo Ghinelli e Riccardo Campedelli, quest’utlimo figlio del mister Nicola e che ha già esordito in prima squadra lo scorso anno in coppa contro il Rimini. Entrambi gestiti dall’agenzia Sferico Sports ( società che cura gli interessi anche di Matteo Francesconi) sono in prova al Vitória de Guimarães Sc (club portoghese di serie A, che ha cresciuto giocatori del calibro di Tapsoba (Bayer Leverkusen), Raphinha (Barcellona), Jota Silva (Nottingham), Dani Silva (Hellas Verona). Una settimana di stage per loro al termine della quale il club lusitano potrebbe decidere di sottoporgli un contratto, il primo, da professionisti. Il Vitória de Guimarães ha anche la squadra B che milita inn terza serie, e proprio lì Ghinelli e Campedelli potrebbero essere dirottati per maturare.