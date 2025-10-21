Cesena, Premio Pulici a Jonathan Klinsmann: "Grazie ai miei compagni, a mister e staff"

Arrivato per una corsia preferenziale, quella dell’amicizia tra il padre, il grande Jurgen, e l’azionista del Cesena Mike Melby, a sorpresa il primo febbraio 2024 con il Cesena in C che non aveva bisogno di un portiere. Infatti fu il terzo (una sola presenza) nella stagione dei record in terza serie ma da allora Jonathan Klinsmann, 28 anni (contratto in scadenza a giugno 2026 ma si sta discutendo per il rinnovo al 2028), fisico statuario, bravo ragazzo, determinazione, carisma, si è imposto unicamente per meriti come titolare della porta bianconera in B, debuttando il 29 ottobre di un anno fa, nel pari di Salerno. Da allora un crescendo impetuoso: autorevole, sicuro, fulmineo. La prodezza volante all’ultimo secondo nel successo a La Spezia sulla punizione di Salvatore Esposito è stata solo l’ultima perla.

Per la giuria del Premio Felice Pulici, dedicato al portiere del primo scudetto della Lazio nel 1974, è stato il miglior estremo difensore della cadetteria della scorsa stagione. Così ieri mattina, nel salone delle conferenze allo stadio Olimpico a Roma (presente anche il padre Jurgen che ha previsto l’Italia qualificata ai prossimi mondiali), accompagnato in rappresentanza del Cesena da Nicholas Aiello, ha ricevuto il significativo riconoscimento che per la A è stato consegnato al romanista Mike Svilar e per la C ad Alessandro Plizzari protagonista a Pescara e ora al Venezia.

Il Premio Pulici è stato organizzato insieme a quello in onore a Manlio Scopigno, il tecnico che portò il Cagliari allo scudetto nel 1970, e che ieri ha visto premiati tra gli allenatori (sempre stagione 2024-25) per la A Antonio Conte (Napoli), per la B Filippo Inzaghi (Pisa) e per l’estero Enzo Maresca del Chelsea.

Le motivazioni. L’estremo difensore del Cesena è stato insignito del prestigioso Premio nazionale Felice Pulici, quale miglior portiere del campionato di serie BKT 2024-2025, dalla giuria, presieduta da Gianni Letta, per essere stato "protagonista della brillante stagione del Cesena Fc, al punto da conquistare anche la convocazione nella nazionale statunitense".

Nel ricevere il ‘Pulici’, a ricordo del grande portiere (scomparso nel dicembre 2018 a 73 anni) che in carriera ha avuto la sfortuna a livello di nazionale di essere chiuso da grandissimi come Zoff e Albertosi, Jonathan Klinsmann ha dimostrato la solita disinvoltura e sicurezza che sfodera tra i pali. "Sono onorato – ha detto – di ricevere questo premio dedicato alla memoria di un portiere indimenticato come Felice Pulici. Desidero ringraziare i miei compagni, mister Mignani e tutti i membri dello staff con cui ho lavorato, perché questo riconoscimento è frutto di un grande lavoro di squadra fatto nella scorsa stagione, che ci ha permesso di raggiungere un importante traguardo".

Dalla qualificazione ai playoff dello scorso anno all’attuale campionato. "In questa stagione siamo partiti molto bene – ha aggiunto il portiere statunitense – ma sappiamo di non aver fatto ancora nulla. Il campionato è ancora lungo e vogliamo continuare a lavorare duramente ogni giorno, dando sempre tutto ciò che abbiamo, così da poter conquistare un altro importante risultato per il club insieme ai nostri tifosi".

Jonathan Klinsmann, per tutta l’estate vicinissimo al Palermo, sogna la A, ma a Cesena sta bene. Non lo ha nascosto il padre presente alla premiazione. Intanto il miglior portiere della scorsa serie B nel mirino ha messo la partecipazione al mondiale americano la prossima estate con la nazionale Usa dove è rientrato da poco.