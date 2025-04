Cesena Primavera sfida il Bologna all'Orogel Stadium: diretta su Sportitalia

Il Cesena Primavera è pronto a tornare protagonista sul prato dell’Orogel Stadium per affrontare il Bologna nella sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato. Dopo aver raccolto sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi), i bianconeri di mister Nicola Campedelli sono reduci dallo stop arrivato nell’ultima sfida giocata sul campo del Torino, mentre i rossoblù guidati da Leonardo Colucci sono attualmente imbattuti da due giornate, nelle quali hanno prima esultato 0-3 contro l’Udinese e poi pareggiato 1-1 contro il Lecce.

Il match dell’andata, valido per la quarta giornata del torneo, vide il Cavalluccio imporsi per 1-2 a Casteldebole, ottenendo così la prima vittoria stagionale in campionato, firmata dalla doppietta di Fredrik Tosku. La direzione arbitrale del match è stata affidata a Ciro Aldi della Sezione di Lanciano, che sarà coadiuvato dagli assistenti arbitrali Francesco Tagliaferri della Sezione di Faenza e Davide Rignanese della Sezione di Rimini.

La sfida sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Sportitalia, visibile al canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul sito e sull’app ufficiale dell’emittente. In occasione della gara sarà aperto al pubblico esclusivamente il settore tribuna con i tagliandi che sono già disponibili sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che come sempre presso il Centro Coordinamento Clubs.

Domani sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso i botteghini dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi che saranno aperti a partire dalle 16. I biglietti sono in vendita alle seguenti tariffe, alle quali sono da aggiungere 2 euro di commissioni. Biglietto intero: 12 euro; biglietto promo abbonati: 6 euro; biglietto ridotto under 14, 4 euro. Tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alle partite casalinghe della prima squadra per la stagione 2024/2025 potranno dunque accedere agli spalti dell’Orogel Stadium al prezzo promozionale di 6 euro e godersi la versione giovanile del più storico dei derby vissuti alle nostre latitudini.

Per usufruire della tariffa dedicata, sarà sufficiente esibire il proprio abbonamento all’atto dell’acquisto presso il Coordinamento Club Cesena o le biglietterie dell’Orogel Stadium. Nel caso di acquisto online e nei punti vendita abilitati Vivaticket sarà, invece, è necessario inserire il sigillo fiscale presente sulla tessera o, in caso di abbonamento caricato su fidelity card, il numero presente sulla stessa card.