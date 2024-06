Cesena, pronto il nuovo allenatore. Michele Mignani in città già domani

Prima ancora che Roberto D’Aversa uscisse dagli uffici dell’Empoli, lunedì, il ds Fabio Artico aveva già fatto la sua scelta: virare su un altro profilo. E quello non è mai stato in discussione. Già una decina di giorni fa il dirigente bianconero aveva incontrato l’ex Bari e Palermo Michele Mignani. Sarà lui il nuovo allenatore del Cesena. Mignani, ieri, non era in città, come si vociferava da più parti. A Cesena arriverà domani. Ieri, però, è stato il suo agente ad incontrare il ds Fabio Artico per definire i dettagli di un accordo del quale, in realtà, le parti avevano già parlato: 1 anno di contratto con opzione per la seconda stagione. I documenti sono già stati inoltrati in Federazione e la firma sarà telematica, esattamente come lo è stata quella della risoluzione con Domenico Toscano, ieri già ufficiale a Catania. Lo staff di Mignani sarà composto da Simone Vergassola, 48 anni, fedelissimo di Mignani, sarà il suo vice, così come lo è stato a Siena, Modena, Bari e Palermo. Ex centrocampista di Carrarese, Torino e soprattutto Sampdoria è stato una bandiera del Siena e giocava proprio con il nuovo tecnico bianconero. Il preparatore atletico sarà Giorgio D’Urbano, ha lavorato con Mignani anche a Bari e Palermo, è pure l’ex preparatore della nazionale azzurra di sci. Il collaboratore tecnico sarà una vecchia conoscenza del Cesena, l’ex centrocampista Davide Campofranco che ha militato nelle file dei romagnoli nella stagione 2001-2002, in C, collezionando 24 presenze. Dovrà, però, liberarsi prima dal Bari. Come preparatore dei portieri confermato Antonello Degiorgi. Resta anche Massimo Magrini, per il recupero infortunati. "Ho sempre apprezzato molto Michele Mignani, già da quando era a Modena – ha spiegato lo stesso ds Fabio Artico –, è un allenatore che mi è sempre piaciuto per l’impostazione di gioco equilibrata e ben organizzata. L’ho sentito davvero carico e molto motivato". Mignani, 52 anni, è un ex difensore. La più recente carriera da allenatore lo vede a Modena in C al posto di Zironelli nel novembre 2019, stagione del Covid: la squadra si piazza al nono posto ma la società rifiuta di fare i playoff. L’anno dopo, sempre in Emilia, è quarto e ai playoff va fuori in modo rocambolesco subito con l’Albinoleffe. Riparte in C da Bari e vince il campionato con tre gare di anticipo. L’anno successivo, stagione 2022-23, in B è terzo con 65 punti e perde la A nel recupero della finale playoff. Confermato, rinnova il contratto fino a giugno 2025, ma a inizio ottobre scorso, dopo 10 punti in nove gare e dodicesimo, viene esonerato. Il 3 aprile di quest’anno torna in pista a Palermo al posto di Corini, ai playoff va fuori in semifinale contro il Venezia. Mignani gioca sia con la difesa a 3 che a 4, a Cesena potrebbe ripartire dalla prima opzione. Si vedrà.

Sabrina Vinciguerra