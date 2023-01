Cesena punta sul cinema: spazio ai set in città

I tesori artistici del centro storico, tra cui la bilioteca Malatestiana, le viuzze con i portici e le verdi colline poco fuori dalle mura danno vita a una preziosa scenografia a cielo aperto. Elementi che rendono Cesena un set di richiamo per registi e produttori. Se il legame tra la città malatestiana e il grande schermo non è nuovo, a partire dal nuovo anno per le produzioni cinematografiche sarà ancora più facile scegliere la città per raccontare storie e girare scene valorizzando i luoghi simbolo. Dopo che lo scorso agosto la Regione ha rafforzato la collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission, anche l’Amministrazione cesenate ha aderito all’accordo che prevede la concessione – da parte del Comune – alle imprese di produzione del patrocinio per le attività di ripresa sul territorio.

Nella pratica, significa agevolare le normative sul suolo pubblico, assistere nella ricerca di luoghi e spazi e collaborare alla ricognizione di informazioni e di immagini per arricchire qualitativamente la banca dati delle location disponibili.

"Nel 2019 – commenta l’assessore Carlo Verona – il centro storico della nostra città ha ospitato il primo ciak del film ‘Est – Dittatura Last Minute’ di Antonio Pisu, che trae ispirazione dalla storia vera dei cesenati Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi. Sono stati giorni straordinari, di grande fermento, che hanno ricordato ai cesenati il bel rapporto che Cesena ha con il settore audiovisivo. Rafforzeremo il rapporto con il mondo del cinema fornendo supporto, facilitazioni logistiche e organizzative, e accoglienza a produzioni cinematografiche che vorranno lavorare sul territorio valorizzando il nostro patrimonio culturale, turistico e sociale".