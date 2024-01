Cesena, quando a Ferrara si fece la storia. Ceccarelli ricorda lo 0-1 che valse la B

Gara delicata quella di domani a Ferrara per un Cavalluccio condannato a macinare punti per tenere alla larga una Torres che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Ma quando dici Spal-Cesena, la mente torna immediatamente a quella sfida del 3 maggio del 2009 quando la banda di Bisoli (quel giorno in tribuna per squalifica, con in panca al suo posto Stefano Dadina), uscì dal ’Paolo Mazza’ con un successo che si rivelò decisivo per la promozione in B. Furono tre punti conquistati al termine di una vera battaglia risolta da una zampata di un giovanissimo Ezequiel Schelotto e che permisero di rimanere agganciati alla vetta, condivisa in quel momento con la Pro Patria, a due giornate dall’epilogo.

"Battaglia è la parola giusta".

Il ricordo è dell’ex bianconero Luca Ceccarelli, 169 presenze e 6 gol con la casacca bianconera per lui, protagonista nel doppio salto dalla C alla A e poi ancora nella salvezza in massima serie nel 2011. Quel giorno a Ferrara lui era uno degli undici mandati in campo da Pierpaolo Bisoli.

Ceccarelli, racconti la ’battaglia’.

"Loro erano molto determinati e spingevano da tutte le parti. Rimanemmo anche in dieci a inizio secondo tempo per l’espulsione di Lauro, riuscimmo però a rimanere uniti e a resistere ai loro assalti e anche a fare male appena avemmo l’occasione".

Uomo partita fu Schelotto, alla sua prima da titolare.

"Una stagione travagliata per lui, aveva avuto problemi con il tesseramento. Quello fu il suo primo e unico gol: pesantissimo. Dopo l’1-0 ci fu ancora di più da soffrire, ricordo che il fischio finale arrivò che io ero sotto la curva della Spal, vicino a me c’era Tonucci: ci abbracciammo, consapevoli di aver compiuto un’impresa".

Quel successo risultò determinante per la promozione.

"Direi di sì, ma soprattutto ci diede tanta consapevolezza della nostra forza. Vincere a Ferrara in dieci era sicuramente sintomo di una squadra forte e di un gruppo solido, un po’ come mi sembra che sia il Cesena di oggi".

Parliamo allora del Cesena di questa stagione.

"Ho visto parecchie partite e mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per ambire alla promozione diretta. È una rosa con tanta qualità, anche se sappiamo che in serie C non basta. Vedo un gruppo unito guidato da un allenatore che conosce la categoria e che ha già vinto campionati".

Questo può bastare?

"No, ci vuole anche la ’fame’ e il Cesena ce l’ha. Prendiamo l’ultima partita con l’Olbia: la squadra mi ha dato l’impressione di essere scesa in campo con la determinazione di portare a casa tre punti a tutti i costi e ce l’ha fatta. Questa ’rabbia’ può essere figlia anche della consapevolezza di aver buttato via una grossa occasione lo scorso anno. I giocatori non vogliono ripetere gli stessi errori".

La Torres però non molla.

"Di sicuro, all’inizio, non pensavano di fare un campionato del genere. Il vantaggio che possono avere è quello di giocare con meno pressione, ma penso che come qualità della rosa i bianconeri abbiano qualcosa in più".

Ora si torna a Ferrara, che partita sarà?

"Difficile, poi è pur sempre un derby. Loro hanno giocatori importanti e anche se non stanno rendendo quanto ci si aspettava, comunque rimangono una squadra forte. Il Cesena però deve far punti, non è di sicuro decisiva come quella di quindici anni fa, ma è ugualmente un match importante".