Cesena Rimini, allo stadio schierati 200 agenti per il derby

Al Manuzzi derby tra Cesena e Rimini

Cesena, 8 gennaio 2023 – Poche ore ancora all’attesissimo derby che si disputerà oggi pomeriggio tra il Cesena e il Rimini. Alle 14.30 il fischio d’inizio allo stadio Manuzzi dove sono attesi 12mila tifosi sugli spalti (2mila in trasferta). Un’attesa che ha richiamato grandissima attenzione da parte delle forze dell’ordine. Per scongiurare i disordini, in campo scenderanno ben 200 agenti. A bordo campo e fuori dallo stadio ci saranno carabinieri, poliziotti e agenti della polizia locale. La richiesta di rinforzi è stata avanzata al ministero già da tempo e, ovviamente, è stata accordata. Una tifoseria calda quella che si attende oggi. La partita viene considerata infatti a ’rischio elevato’, come si dice in gergo ’attenzionata’, tanto che è risultato necessario rafforzare le misure di sicurezza con una speciale sorveglianza con orari dilatati.

Per evitare i disordini verranno schierati appunto 200 uomini in divisa, e non è da escludere una sorveglianza aerea con l’elicottero della polizia per monitorare gli spostamenti dei tifosi. Ma non solo. Un impianto di videosorveglianza da record debutterà proprio oggi all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, tanto da trasformarlo in uno degli stadi più all’avanguardia d’Italia. Complessivamente tra l’interno e l’esterno dello stadio sono montate 62 telecamere ad alta definizione che agevoleranno le forze dell’ordine nel gestire al meglio l’ordine pubblico.

Per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C, il Manuzzi vedrà i padroni di casacandidati alla serie B e determinati a conquistarla, e la squadra ospite che, dal canto suo, cercherà di aggiudicarsi la vittoria. A vigilare oltre 400 occhi delle forze dell’ordine: una macchina della sicurezza approntata a scongiurare risse e scontri che, in passato, tra le due tifoserie romagnole non sono mancati. Gli spalti della curva mare oggi saranno animati da una tifoseria al completo. A due giorni dal derby sono stati polverizzati tutti i biglietti, decretando il sold out nel settore che rappresenta il cuore del tifo bianconero. I sostenitori del Rimini oggi troveranno le porte delle biglietterie chiuse: i tagliandi per la curva ferrovia erano disponibili infatti fino alle 19 di ieri.

Strade e passaggi pedonali in prossimità dello stadio saranno chiusi per evitare contatti tra le tifoserie e il cordone di sicurezza sarà più massiccio per dividere le aree di parcheggio destinate ai tifosi ospiti e locali. E mentre fuori dal campo tutte le forze saranno impegnate a garantire l’ordine, dentro lo stadio le due squadre daranno spettacolo. Statistiche alla mano quello in programma oggi sarà il ventisettesimo derby tra i romagnoli in una categoria professionistica: dieci le vittorie del Rimini, otto quelle del Cesena e otto i pareggi.