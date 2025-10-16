Cesena ringrazia Baveno: fondi raccolti destinati al Carisport

A seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio comunale di Cesena a maggio 2023 sono state moltissime le dimostrazioni di solidarietà pervenute da tutta Italia e dall’estero da parte di enti pubblici e di privati che hanno voluto contribuire concretamente alla ripartenza della popolazione cesenate danneggiata.

Tra gli altri anche il Comune di Baveno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, che si è adoperato destinando un aiuto di 15 mila euro, frutto delle donazioni di cittadini e aziende e di quanto raccolto con diverse eventi.

Nella giornata di domenica 12 ottobre il Sindaco Enzo Lattuca, l’Assessore allo Sport Christian Castorri e i rappresentanti del Volley Club Cesena, attuali gestori del palazzetto dello Sport ‘Carisport’, hanno voluto ringraziare la comunità di Baveno nell’ambito di una piccola cerimonia caratterizzata dalla consegna di una targa di riconoscimento per la vicinanza e la solidarietà dimostrate sin da subito, ovvero all’indomani degli eventi alluvionali di maggio 2023.

Grazie alle risorse raccolte dal Comune, con il supporto di associazioni e comitati, è stato possibile acquistare attrezzature necessarie alla società sportiva cesenate per lo svolgimento delle attività previste.