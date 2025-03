Cesena-Salernitana, il raccattapalle al portiere: “Il rigore lo tira a destra”. E Klinsmann junior para

Cesena, 3 marzo 2025 – “Buttati a destra, vedrai che la pari”. Chi lo dice che il portiere è sempre solo? In effetti per dare una mano non serve essere in tanti, basta la compagnia giusta. A dieci minuti dalla fine della partita di serie B di sabato pomeriggio che vedeva il ‘suo’ Cesena opposto alla Salernitana all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, Jonathan Klinsmann, figlio di Jurgen, l’indimenticato ex attaccante dell’Inter, ma soprattutto portiere della squadra romagnola, si è trovato ad affrontare il momento più difficile della giornata: undici metri davanti a lui, sul dischetto del rigore, c’era Cerri, in procinto di calciare il tiro che avrebbe potuto decidere il match.

Alle sue spalle la curva dei tifosi campani, impazienti di esultare. In mezzo, tra lui e loro, c’era però Ivan, di Bellaria, aspirante campione del Cesena under 12, che faceva parte del gruppo dei raccattapalle bianconeri. Klinsmann gli si avvicina, prima che la parola passi al fischietto dell’arbitro, e gli sorride: “Dove la mette, secondo te?”. “A destra, vai alla tua destra”, replica il ragazzino. “Anche secondo me”. Il portiere ammicca, va in posizione e aspetta il fischio. Cerri calcia e Klinsmann si tuffa. Alla sua destra, esattamente nella direzione della palla. La intercetta, prima la respinge e poi ci si avventa sopra. Salva il risultato e scarica l’adrenalina sul resto della squadra, che subito dopo andrà a vincere la partita, segnando due gol.

Ma mentre i compagni lo abbracciano, l’estremo difensore si volta e con lo sguardo cerca Ivan, che non sta nella pelle. Allunga la mano e lo indica. La parata che ha deciso l’incontro è per lui. “È cominciato tutto quando ho visto l’arbitro allontanarsi dallo schermo del Var – racconta Ivan, con nel cuore un ricordo impossibile da dimenticare – e indicare il dischetto del rigore”. Il risultato era sullo 0-0, la situazione decisamente difficile.

“Klinsmann è venuto verso di me e mi ha chiesto il pallone – ha aggiunto –. Glielo ho dato e a quel punto, parlando in italiano, mi ha chiesto da che parte pensavo la tirasse”. Come si trova la risposta giusta? “Non volevo improvvisare… Mi sono spostato un attimo, ho osservato Cerri e mi è venuta l’idea che potesse ‘incrociare’. Gli ho detto di andare a destra”. E lui lo ha fatto.

“Dopo la parata si è girato verso di me e mi ha indicato – ha precisato Ivan – Poi mi ha detto che a fine partita mi avrebbe dato la maglia. Ha mantenuto la parola e io ho anche aspettato che i giocatori uscissero dagli spogliatoi per farmi autografare la divisa”. Prima volta a bordo campo? “La seconda, ma questa vale doppio. Anche perché sugli spalti c’erano anche i miei amici di Bellaria, ex compagni di squadra”.