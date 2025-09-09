Cesena, sarà un settembre di fuoco. Dopo le matricole, le nobili decadute

Si riparte dopo la prima sosta stagionale, l ultimo nel giro delle nazionali a rientrare sarà Jonathan Klinsmann che tornerà a disposizione di mister Mignani giovedì. Dopo aver affrontato, nelle prime due uscite della stagione due matricole quali Pescara e Entella, il Cavalluccio è atteso da un settembre di fuoco: tre trasferte ed una sola gara interna contro squadre dal recente passato in massima serie. Sampdoria, Venezia e Frosinone frequentano infatti la cadetteria da pochissimo, fa eccezione il Palermo, ma la storia recente dei siciliani racconta comunque di tanta serie A e anche di varie partecipazioni alle coppe europee prima del fallimento avvenuto nel 2019 con la conseguente ripartenza dalla serie D.

Apre la serie l’impegno di sabato contro i blucerchiati, scesi al piano inferiore al termine della stagione 2021-2022 e che nell’ultimo biennio hanno provato sempre la risalita. Nel primo tentativo, campionato 2022-2023, il cammino si è fermato ai preliminari playoff, lo scorso anno, nonostante un mercato stellare, sul campo la formazione ligure ha sorpreso tutti, ma in negativo, incassando la retrocessione diretta rettificata dal crac del Brescia che ha concesso una seconda possibilità ai playoff, sfruttata al meglio ai danni della Salernitana.

A distanza di otto giorni dalla gara di Marassi, e cioè sabato 20 alle 15, la truppa bianconera è attesa alla seconda uscita consecutiva a Venezia. I lagunari sono saliti in A per due volte negli ultimi quattro anni e per due volte l’avventura è finita al primo giro di giostra. Quest’anno si sono affidati a Giovanni Stroppa per tentare il tris, il tecnico lombardo è reduce dalla promozione ottenuta con la Cremonese, e con lui in panchina a guidare una rosa di prim’ordine, ci si aspetta una stagione da protagonisti.

Unico appuntamento in casa del mese di settembre quello contro il Palermo sabato 27. Anche i rosanero possono definirsi nobile decaduta visto che hanno disputato ben 10 campionati di A negli ultimi vent’anni prima di conoscere il dramma del crac finanziario nel 2019, un anno dopo quello bianconero. Ripartiti dalla D i siciliani sono risaliti nella seconda serie nel 2022 e dopo aver raggiunto i playoff per due anni consecutivi e fallito l’obiettivo nella scorsa stagione, in questa puntano alla promozione diretta.

In estate la proprietà inglese del Manchester Group ha investito per allestire una squadra attrezzata per rimanere in vetta. In panchina c’è Filippo Inzaghi, specialista in promozioni, l’ultima lo scorso anno con il Pisa. Chiude il mese l’impegno al Benito Stirpe, martedì 30 alle 20.45, primo turno infrasettimanale di stagione, contro il Frosinone. Formazione ciociara che nell’ultimo decennio è salito tre volte al piano superiore senza però essere mai riuscita a rimanerci per più di un campionato. Retrocesso l’ultima volta nel 2023, come la Sampdoria lo scorso anno ha vissuto una stagione travagliata arrivando 16° in classifica con il playout evitato sempre per la vicenda Brescia.

Andrea Baraghini