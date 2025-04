Cesena-Sassuolo: la storica ripetizione dei 16 minuti finali nel 2010

Cesena-Sassuolo tra i precedenti ha un fatto unico nella storia bianconera, la ripetizione dei 16 minuti finali (più recupero) quando il 16 marzo 2010 (a fine stagione bianconeri promossi in A) i ragazzi di Bisoli persero 1-0 con tiro da fuori di Donazzan (sparito poi dalla circolazione almeno a un certo livello) al 75’, ossia al primo minuto della ripartenza. Infatti la partita (valevole per la 28esima giornata in B) era iniziata il 6 marzo 2010 ma venne fermata al 73’ sullo 0-0 per una nevicata improvvisa che non dava tregua. Era già in vigore la regola secondo la quale i match sospesi venivano ripresi dal momento dell’interruzione, così nel quarto d’ora o poco più rimanente (disputato il 16 marzo) i neroverdi allenati da Pioli sbancarono il Manuzzi, appunto con una rete in avvio, gran tiro da fuori di Donazzan. I romagnoli quella minipartita la giocarono così: Antonioli, Petras (84’ Bucchi), Franceschini, Biasi, Lauro, De Feudis, Parolo, Schelotto, Do Prado, Colucci, Greco. Se i precedenti a Cesena in tempi più o meno recenti sono quattro con una vittoria per i padroni di casa, un pareggio e due sconfitte, significativa (in negativo) fu anche la prima gara della stagione 2012-2013: il 27 agosto, quando i bianconeri erano appena retrocessi dalla A e in panchina debuttava in B Nicola Campedelli (fratello del presidente Igor). L’attuale allenatore della Primavera del Cesena rimase in sella solo tre gare, tutte sconfitte, e venne poi sostituito dal ritorno di Bisoli che salvò la squadra. Quel Sassuolo venne promosso poi in A per la prima volta nella sua storia, in panchina aveva Di Francesco (quella sera squalificato e sostituito da Pierini) e in campo già Berardi e pure l’attuale tecnico del Frosinone Bianco. I romagnoli furono sconfitti 3-0: al 29’ in gol Pavoletti, al 62’ dal dischetto Terranova, al 74’ ancora dagli undici metri Troianello. Quel Cesena già sotto per 1-0 al termine del primo tempo schierava: Ravaglia, Comotto, (60’ Meza Colli), Brandao, Caldirola, Rossi, Gessa, Iori, Tabanelli (64’ Favalli), D’Alessandro (72’ la Padula), Succi, Graffiedi.