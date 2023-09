‘Cesena segnala’ funziona, ma quanta burocrazia!

Abbiamo ricevuto questa lettera da un lettore non più giovanissimo una decina di giorni fa: ho verificato personalmente che il cartello, che avevo notato anch’io, fosse ancora al suo posto (sbagliato) e ho fatto una segnalazione tramite l’applicazione ‘Cesena segnala’ perché il nostro lettore non era in grado di farlo. Nel giro di pochissimi giorni mi è arrivata una mail che mi avvertiva che la mia segnalazione era stata presa in carico, poi un’altra che mi diceva che era stata assegnata al settore Lavori Pubblici - Progettazione lavori, poi una terza mail che diceva che la pratica era stata riassegnata al settore Lavori Pubblici - Progettazione lavori, infine una quarta mail con la quale il geometra Luca Placuzzi mi comunicava che il segnale sarebbe stato rimosso il prima possibile. In effetti il giorno dopo, a una settimana dalla segnalazione, il cartello sbagliato non c’era più.

Quel che mi domando è: possibile che in quasi tre mesi dopo la rapertura di viale Gramsci, dalla rotonda di via Matteotti non sia passato un vigile urbano, un impiegato del Comune, un consigliere di quartiere, un assessore o lo stesso sindaco? E che nessuno si sia sentito in dovere di fare la segnalazione che poi ho fatto io? Evidentemente il senso civico è lasciato ai semplici cittadini.

