Cesena, serve imparare a reagire. I gol subiti stanno decidendo le gare

La forza di rialzarsi dopo una caduta è una qualità che identifica una squadra solida anche dal punto di vista caratteriale. Se ci si riferisce al breve arco di tempo di una partita, può capitare nei novanta minuti di andare in svantaggio, l’importante è assorbire al meglio il colpo e trovare la forza di ribaltare la situazione, quello che al Cavalluccio, per il momento, non è ancora riuscito.

Nelle prime cinque uscite stagionali i bianconeri sono sempre andati in vantaggio: a Pescara, a Venezia e a Genova contro la Sampdoria la contesa alla fine ha portato i tre punti, in casa contro Entella e Palermo c’è stata la rimonta avversaria finendo in parità. Nelle ultime due gare invece lo scenario si è ribaltato, avversari avanti nei gol fatti ed esito finale negativo. A Frosinone sono stati fatali i primi dieci minuti del secondo tempo, con tre reti incassate in rapida successione. In casa contro la Reggiana ancora situazione di svantaggio dopo le reti di Tavsan e Portanova che hanno ribaltato il vantaggio di Ciervo. In entrambi i casi, alla fine, è arrivata la sconfitta anche se c’è stato un approccio completamente differente alla situazione avversa.

Se in terra ciociara la reazione è stata confusa, o comunque non troppo convinta, nel derby di otto giorni fa, dopo che la Reggiana aveva compiuto il sorpasso, si sono visti in campo il piglio e la ’rabbia’ giusti. Alla fine solo la sfortuna (palo di Ciofi), o gli errori individuali ( Zaro che di testa non inquadra la porta da due passi e Olivieri che a tu per tu con il portiere spara in curva), hanno impedito di raggiungere almeno il pareggio.

Rimane il fatto che la classifica non si è mossa mantenendo lo zero anche nella casella delle rimonte riuscite. Alla ripresa del campionato il Cesena si ritroverà di fronte una squadra, Lo Spezia, che da questo punto vista non sta di certo meglio. La formazione di Luca D’angelo, su sette partite, si è trovata in svantaggio quattro volte e in tutte le occasioni ha lasciato sul campo l’intera posta.

Il dato più curioso però ce l’ha il Bari che ha fatto l’en plein in fatto di gare da recuperare. In tutti e sette gli incontri sin qui disputati i pugliesi si sono trovati con gli avversari in gol per primi. In tre casi però hanno raggiunto il pareggio mentre nell’ultima uscita con il Padova hanno completato la rimonta arrivando al successo, tre invece le sconfitte.

Tornando al Cesena, quella di saper gestire i momenti difficili, è una qualità da curare e migliorare. Non tutte le partite si incanalano nel modo giusto e da sempre le squadre forti non sono quelle che non si trovano mai in difficoltà, ma piuttosto quelle che sanno come ribaltare i momenti no.