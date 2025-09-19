Cesena, serve un nuovo assetto. Bisoli e Frabotta verso il via dai box

Ancora allenamento differenziato ieri per Gianluca Frabotta e Dimitri Bisoli, entrambi saliranno sul pullman direzione Venezia, ma difficilmente saranno in campo dal primo minuto contro i lagunari. Determinante ai fini della decisione la rifinitura in programma questa mattina all’Orogel Stadium Manuzzi. Mercoledì sia il centrocampista che l’esterno ex Juve erano rientrati in gruppo saltando solo la partitella finale per precauzione, ieri però ancora carichi di lavoro personalizzati per entrambi per smaltire al meglio gli affaticamenti muscolari conseguenza del match di sabato scorso a Marassi. La loro presenza al ’Penzo’ non è in discussione, ma in queste situazioni meglio agire con cautela per evitare il rischio di ricadute più gravi.

Di sicuro invece non sarà nella lista dei convocati l’esterno classe 2006 Vittorio Magni, anche lui bloccato da un affaticamento che potrebbe necessitare di ulteriori approfondimenti.

A Genova Michele Mignani aveva apportato un’unica modifica rispetto alle prime due uscite contro Pescara ed Entella e cioè Michele Castagnetti al posto di Simone Bastoni. L’ex Cremonese è stato il migliore in campo con tanto di rete all’esordio in bianconero e sarà ancora lui che avrà quindi il compito di guidare dal basso la manovra del Cavalluccio e al suo fianco dovrebbero agire Tommaso Berti e Matteo Francesconi se Bisoli dovesse sedersi in panchina.

Quest’ultimo pare quindi favorito rispetto a Tommaso Arrigoni per sostituire l’ex Brescia: nel caso, per Francesconi sarebbe l’esordio da titolare in questa stagione, avendo finora collezionato solo spezzoni a partita in corso nelle prime tre uscite.

Sulle corsie esterne invece sono due le possibili alternative qualora anche Frabotta non dovesse essere disponibile dal primo minuto. Il piano A prevede Emanuele Adamo impiegato nel suo ruolo naturale di esterno destro con Riccardo Ciervo dirottato sulla fascia mancina, oppure Mignani potrebbe optare per un semplice cambio ’ruolo su ruolo’ con Raffaele Celia messo al posto di Frabotta e Ciervo ancora a destra.

In attacco Jalen Blesa è sempre in vantaggio rispetto a Siren Diao e Marco Olivieri per fungere da spalla a Cristian Shpendi, anche se lo spagnolo, dopo la prima buona prestazione, impreziosita dalla rete a Pescara, sia con l’Entella che a Marassi non ha particolarmente brillato. Pacchetto arretrato confermato in blocco con il trio Ciofi, Zaro Mangraviti davanti a un Jonathan Klinsmann a caccia del primo clean sheet di stagione.

Decisioni finali, dicevamo, rimandate comunque alla rifinitura in programma questa mattina all’Orogel Stadium. Subito dopo pranzo la squadra salirà poi sul pullman alla volta del Veneto.