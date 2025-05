Cesena, sfida decisiva a Cosenza per l'accesso ai playoff

Siamo ai titoli di coda, due le trasferte (a Cosenza e a Modena) per accedere ai playoff. Michele Mignani, alla vigilia della partenza per Cosenza – i bianconeri saliranno sull’aereo oggi – non si illude sulla generosità dei calabresi, già retrocessi. "E’ una gara con difficoltà alte come le altre. Ognuno ha amor proprio, dignità e orgoglio. E’ vero che il Cosenza è retrocesso ma cercherà comunque di fare la sua partita ed ha un solo modo di salutare i suoi tifosi, facendo risultato con noi. Quindi mi aspetto un match duro all’interno del quale non ci verrà regalato nulla". La vittoria sul Palermo è stata importante per la testa dopo aver visto in campo finalmente il cuore dei momenti migliori. "È vero che la vittoria ha riportato morale dopo due mesi senza successi che ci avevano appesantito. Ora ci dobbiamo sentire liberi di testa, consci di avere fatto il nostro dovere, che era quello di mantenere la categoria. Abbiamo la possibilità di raggiungere un altro obiettivo che sarebbe una vetrina per tutti noi e un motivo di orgoglio. Centrare i playoff sarebbe il coronamento di un ottimo lavoro da tutta la società Cesena". Mai pensato durante il campionato di poterci puntare? "Anche nelle prime giornate ho avuto buone sensazioni perché è un gruppo di ragazzi che si impegna. Purtroppo non siamo riusciti a scrollarci di dosso i nostri difetti nonostante ci abbiamo lavorato tanto, la mancanza di continuità, il fatto di prendere gol nella stessa maniera. Però sono contento del percorso fatto, di quello che i ragazzi hanno seguito". Campionato altalenante, partenza sprint e dicembre nero, ripartenza nell’anno nuovo ancora al seltz per poi fermarsi ancora a marzo e aprile. "E’ successo, in concomitanza con l’assenza di giocatori importanti, carenza cui abbiamo cercato di porre rimedio al mercato di gennaio. Non è facile dare continuità anche perché in campo non c’è solo il Cesena e incontri formazioni forti, ben strutturate e affronti difficoltà importanti". Torniamo alla lotta per i playoff in cui è coinvolta mezza classifica e squadre dai nomi altisonanti. "Guardo a noi, penso a noi, cerco di ottenere il massimo a Cosenza e poi guardo i risultati degli altri. Non c’è altra maniera. Quindi niente tabelle, se chi sta davanti le vince entrambe si aggiudica la corsa e le tabelle sono inutili. Cerchiamo di fare più punti possibile, poi facciamo i conti alla fine". Per Cosenza torna disponibile Tavsan. "Sta meglio – conferma Mignani –, ieri si è allenato bene col gruppo e sarà disponibile. La Gumina e Russo invece da valutare, dobbiamo verificare se portarli o meno con noi. Mi aspetto da parte loro una sforzo per esserci, stanno soffrendo perché sono al limite, vedremo". Daniele Zandoli