Cesena sfida Frosinone: scontro cruciale per i playoff all'Orogel Stadium Manuzzi

La vittoria del Bari sul Palermo ha tolto al Cesena l’ottavo posto, l’ultimo disponibile nella griglia playoff. L’occasione per riagganciarli, oggi pomeriggio, all’Orogel Stadium Manuzzi contro l’avversario più in forma del momento, quel Frosinone capace di conquistare 4 vittorie e un pari nelle ultime 5 gare. Insomma, un impegno durissimo per un Cavalluccio che ultimamente non brilla. Ha conquistato infatti solo 3 punti nelle ultime 4 gare e non vince davanti alla Mare da un mese e mezzo, precisamente dal primo marzo. "Continuo a non guardare gli altri – afferma mister Michele Mignani alla vigilia –, l’obiettivo è di fornire una grande prestazione e vincere il match, ma dovremo dare più del 100%. Affrontiamo una squadra in stato di grazia, ringalluzzita dagli ultimi risultati che l’hanno proiettata verso il centro classifica dopo essere partita male in campionato tanto da richiedere il cambio del tecnico. Con Bianco giocano due esterni molto veloci assieme a centrocampisti di gamba. Abbiamo preparato la partita per rispondere al meglio con le nostre armi, cercando di tirare fuori ciò che abbiamo dentro".

La metamorfosi della squadra ospite è stata importante, difficile anche capire come un organico di tanta qualità potesse languire in fondo alla classifica. "E’ stato ultimo per diverso tempo, partendo male dopo una retrocessione dalla serie A che ritengo ingiusta, a poco dalla fine il Frosinone sembrava praticamente salvo. Può darsi abbia cominciato con l’aura negativa della retrocessione immeritata che ha contaminato la prima parte del campionato. Ma ripeto, io guardo in casa mia". Anche perché la vittoria manca da troppo tempo al Manuzzi per poter sperare di mantenere il diritto a partecipare ai playoff, la concorrenza è agguerrita, ma i bianconeri hanno dato una mano. Strana anche la loro metamorfosi. Durante il girone di ritorno il Cesena formato trasferta era un disastro e faceva punti al Manuzzi. Nell’anno nuovo la situazione si è capovolta, poca efficienza in casa e maggior cinismo in trasferta. Da cosa possa dipendere è un mistero anche per il tecnico ligure. "Fatico a rispondere a questa domanda. Il calcio vive di episodi e all’andata spesso ci

condannavano oltre i demeriti. Posso dire che in dicembre c’è stato il calo di alcuni elementi importanti che hanno tolto qualità. La squadra prima era sbarazzina, ora è più matura. Crea e

rischia di meno in un momento di campionato in cui è difficile fare risultato, i match hanno valori diversi".

Mancherà Francesconi, squalificato, Russo e La Gumina non sono al meglio. Quella del mediano di scuola Cesena è un’assenza che pesa, viste le prestazioni fornite nel girone di ritorno, grazie a una crescita tecnica e caratteriale che l’hanno imposto all’attenzione anche ai club della massima serie. "Concordo che Francesconi sia stato caratterizzato da una crescita esponenziale grazie al suo impegno ed al fatto che l’ho fatto giocare di più, anche quando non sembrava in condizioni ottimali. Gli ho fatto fare il percorso giusto, attendendolo quanto bastava per permettergli di capire la nuova dimensione e di esprimersi al meglio dopo aver acquisito la giusta autostima. Ora gioca con continuità ed è importante per i nostri equilibri tattici".

Daniele Zandoli