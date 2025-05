Cesena sfida il Mantova al Martelli: obiettivo riscatto nel finale di campionato

Il Cesena al Martelli di Mantova per ritrovare il sorriso in vista del finale di campionato. I virgiliani si trovano a quota 37 punti, poco fuori dalla zona playout ma inseriti pienamente nel gruppo di otto squadre racchiuse in quattro punti che dal Cittadella, penultimo a 35, arriva fino al Frosinone, dodicesimo a 39. A causa dell’ultima sconfitta per 4-2 nel derby lombardo contro la Cremonese allo ‘Zini’, il Mantova ha interrotto un piccolo periodo fortunato nel quale aveva ottenuto risultati degni di nota come il 2-0 casalingo al Sudtirol, il 2-1 esterno a Brescia e il 2-2 ottenuto in rimonta al Martelli contro lo Spezia terzo in classifica.

La squadra di mister Possanzini arriva a questa gara con un dato che è tutt’altro che rassicurante: i quattro gol subiti a Cremona l’hanno infatti resa la difesa al momento più battuta dell’intera B. Un reparto difensivo, inoltre, che contro il Cesena non vedrà protagonisti il difensore centrale Brignani e il terzino sinistro Bani squalificati. Da una parte, quindi, un reparto difensivo in grande difficoltà, dall’altra un attacco in forte crisi come quello bianconero. Mister Possanzini, tuttavia, non si fida: "E’ una squadra forte con uno dei migliori cannonieri del campionato. All’andata ci hanno messo in difficoltà con freschezza e ritmo, servirà massima determinazione e bravura nel gestire il pallone".

Non mancano le assenze, oltre ai due difensori: "Redolfi e Ruocco hanno concluso anticipatamente la stagione – svela l’allenatore –. Da valutare Maggioni e Radaelli". L’uomo da tenere d’occhio è Leonardo Mancuso: l’ex Pescara ed Empoli ha infatti raggiunto quota 9 gol in stagione.

Giacomo Lippi