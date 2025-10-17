Cesena si arrende al Palaippo. Esulta San Giovanni in Persiceto

Dopo la bella vittoria nel primo turno del campionato di basket maschile di Divisone Regionale 1 sul campo di Baricella, la Cesena Basket 2005 si è arresa 50-76 (21-16, 30-38, 41-60) tra le mura amiche del PalaIppo contro la Vis San Giovanni in Persiceto, annunciata come una delle squadre più competitive del girone, costruita con l’intento di salire in serie C. In effetti, dopo un primo quarto da applausi nel quale Cesena è fresca, tonica e agguerrita, la squadra ospite si ‘mangia’ la partita grazie al suo strapotere fisico, a un’intensità sempre altissima e a una completezza d’organico che conferma la sua candidatura quantomeno al vertice del girone di questa prima fase.

Cesena in ogni caso gioca una partita di carattere e di abnegazione e armata di coraggio si prende la scena nei primi dieci minuti che la vedono involarsi sul + 10 (16-6) dopo la terza tripla consecutiva di Canzonieri ben spalleggiato dal baby Nocerino. Il coach ospite Sacchetti non ci sta e pesca subito a piene mani dalla sua lunghissima panchina, ricucendo il gap che stava pericolosamente ampliandosi grazie alle iniziative dei neo entrati Rando, Almeoni e Mazzoli con un parziale di 10-5 che vale il 21-16 alla prima sirena. I bolognesi continuano a spingere e in avvio di seconda frazione conquistano velocemente il pareggio (25-25) per poi allungare di slancio scappando a + 10, grazie ad una eccellente difesa (più volte a zona 2-3) che limita i padroni di casa ad appena 9 punti nel quarto. La superiorità fisica di Persiceto è evidente e gli sforzi dei padroni di casa pagano pochi dividendi nonostante l’impegno e la caparbietà con cui cercano di uscire dalle sabbie mobili in cui sono finiti. Con 7 punti consecutivi di Rossi, Cesena prova ancora a resistere alla furia degli ospiti che però non staccano mai il piede dall’acceleratore e che, senza apparente difficoltà, costruiscono un vantaggio sempre più ampio.

Il tabellino cesenate: Montalti, Valgimigli, Gabellini 1, Nocerino 11, Rossi 9, Poggi 8, Bonfim 4, Zoboli 5, Canzonieri 9, Canali 1, Sansovini, Pezzi 2. All. Vandelli.