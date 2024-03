Cesena si mette in posa. Set tra stazione e il forno

Ciak, si gira a Cesena. Partiranno venerdì le riprese del film ’Paternal Leave’, film diretto dalla regista Alissa Jung, e prodotto da Match Factory Productions, Wildside, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, che per due giorni interesseranno Cesena con particolare riferimento alla zona della stazione ferroviaria e a corso Cavour, dove interesseranno il forno Spinosi. La storia parte sulle deserte spiagge invernali della riviera romagnola, dove una giovane ragazza tedesca incontra suo padre, un italiano, per la prima volta. Una difficile e complicata resa dei conti tra le scelte del passato e le ripercussioni sul presente che comincia fisicamente alla stazione di Cesena.

"Siamo felici – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – che il grande cinema abbia scelto ancora una volta la nostra città. Solo pochi mesi fa nella prima collina cesenate sono state girate alcune riprese del film ‘50 km all’ora’, ultimo lungometraggio di Fabio De Luigi, distribuito a gennaio in tutte le sale cinematografiche con la distribuzione di Eagle Pictures. Inoltre, dopo aver girato a Cesena importanti scene del film ‘EST – Dittatura Last Minute’, il regista Antonio Pisu tra pochissimi giorni sarà nuovamente sul territorio per visionare alcune location per le riprese del sequel ‘Tornando ad Est’. La relazione tra Cesena e il mondo del cinema diventa sempre più stretta".

Al fine di realizzare nel migliore dei modi le riprese, domani e venerdì la viabilità nell’area della stazione sarà oggetto di modifiche temporanee: i mezzi tecnici arriveranno domani pomeriggio nei piazzali “Sanguinetti” e “Moro”, sostando inoltre in alcuni stalli del parcheggio “Mattarella”. Ulteriori mezzi di lavoro approderanno nell’area interessata dalle riprese e in piazzale “Karl Marx”, nella prima mattinata di venerdì, intorno alle 5:30. Si prevede l’inizio della preparazione del set a partire dalle 7:30. L’effettiva attività di ripresa avverrà dalle 8:30 alle 11:30. In questa precisa fascia oraria, sarà comunque garantito il servizio di trasporto pubblico e il transito ai mezzi di soccorso. Nella fascia oraria interessata dalle riprese, gli autobus di linea effettueranno fermate temporanee diverse da quelle ordinarie. Tuttavia, a supporto di queste operazioni sarà presente una pattuglia della polizia locale per presidiare la zona, posizionando dissuasori durante la mattinata, e a monitorare l’incrocio tra le vie Cavour e Serra. Nel pomeriggio le riprese interesseranno corso Cavour all’altezza del forno Spinosi.