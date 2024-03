Cesena si prepara a colorarsi di Azzurro. Castorri: "La Nazionale, che bella abitudine"

Intendiamoci, il primo riferimento cromatico dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi è il bianconero del Cesena. Punto, non si discute. Tutto il resto viene dopo. Anche se quel ’dopo’ è riferito all’azzurro della Nazionale, che evidentemente dalle nostre parti sta trovando tutto ciò che serve per tornare a cadenza sempre più frequente.

Venerdì 22 marzo sarà la volta dell’Italia Under 21, che alle 18.15 sfiderà la Lettonia nella gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025.

Assessore allo sport Christian Castorri, Cesena ha uno stadio da competizioni internazionali...

"E’ un motivo di vanto e di orgoglio per tutta la città. Viene riconosciuta, e premiata, la qualità di un impianto davvero di alto livello".

L’ultimo appuntamento era stato nel 2022 con la Nazionale maggiore.

"La Nazionale è la Nazionale. Non faccio differenza con l’Under 21 perché ciò che conta è il colore della maglia portata in campo e ciò che rappresenta: l’intero nostro Paese. Sono felice di constatare che gli appuntamenti si stanno ripetendo con una costanza che non è figlia del caso".

Come si è arrivati a questo punto?

"Comincio col citare il Cesena Calcio, che si è sempre fatto trovare pronto e disponibile a ogni richiesta. Tutto quello che serve alla Federazione a livello pratico, tecnico e organizzativo, qui c’è. Il nostro stadio è davvero un gioiello, ma questo da solo non basta: serve riuscire a creare rapporti di fiducia, diretti e personali. Li abbiamo saputi creare".

Quali ritorni può attendersi la comunità?

"Innanzitutto quelli diretti legati alle presenze dei tifosi che arriveranno ad assistere alla partita. L’affluenza è sempre stata altissima, in ogni occasione. Per ogni appassionato di calcio, godersi una gara di questo livello è un’occasione da non perdere. E, rilancio, ogni appassionato di calcio cesenate è orgoglioso di poterlo fare a ’casa sua’. Vale ora per l’Under 21, senza dimenticare le recenti visite della Nazionale femminile, di quella maschile e, ovviamente, del girone degli Europei Under 21 che è stato disputato qui nel 2019".

Organizzerete eventi di contorno?

"Li stiamo definendo in queste ore, ovviamente in concerto con la Federazione. L’intento è fare in modo che lo spettacolo non si limiti ai 90 minuti di gioco".

Non ci sarà solo la gara a Cesena.

"Serve riconoscere l’impegno della Regione Emilia Romagna: il 26 marzo l’Under 21 andrà a giocare a Ferrara e il 4 giugno a Bologna arriverà la nazionale maggiore impegnata nel test con la Turchia in vista dell’avvio degli Europei".

Uno stadio da grandi eventi e un inquilino principale, il Cesena, che gioca in serie C...

"Ancora per poco. Tutto sta andando nella direzione giusta. Il Cesena, che è stato costruito per vincere, sta rispettando gli obiettivi che si era prefissato a inizio stagione. Il traguardo non è ancora stato raggiunto, ma siamo nel rettilineo finale, con nove punti di vantaggio. E’ legittimo essere di ottimo umore. Questa città, che ha il calcio nel dna, merita una grande festa, che non può più essere rimandata".