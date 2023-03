Cesena Siamo Noi "Comunali, ci riproviamo"

La lista civica ’Cesena Siamo Noi’ si presentò per la prima volta alle comunali nel 2014, con Vittorio Valletta candidato sindaco, e così anche nel 2019. Lostesso Valletta in entrambe le legislature ha passato il testimone di consigliere conquistato alle urne a metà mandato, la seconda all’architetto Denis Parise.

Consigliere Parise, Cesena Siamo Noi sarà in lizza alle elezioni comunali del 2024?

"Sì, con lo stesso nome e con un programma coerente a difesad ei beni comuni che prosegua l’opera di questi anni".

Da solo o alleato a uno dei due poli o ad altri civici?

"Ora è prematuro entrare nel merito delle scelte, di certo saremo coerenti con i nostri valori e principi. Saremo noi stessi".

Si è un po’ affievolita la vostra attività in città?

"La pandemia ha pesato anche su di noi. Abbiamo chiuso la sede ‘Casa della città’ in galleria Oir non più riaperta, ma l’attività prosegue. Siamo molto presenti nei quartieri dove si è spostato il nostro baricentro e un nostro militante è presidente. Siamo stati fra le poche forze politiche ad avere espresso osservazioni al Piano Urbanistico generale, chiedendo correttivi e mettendo in luce che solo a parole il consumo del suolo viene bloccato".

Riuscirete a riaprire la sede?

"Ci autofinanziamo e non è facile. Dovrebbe essere l’amministrazione comunale a mettere a disposizione spazi per i movimenti civici, come lo fa per le associazioni".

Come giudica l’operato della giunta?

"Ci sono molte ombre. Si propaganda la partecipazione, ma non la si applica. La nostra opposizione è ferma e costruttiva".

Potrà essere lei il candidato?

"Deciderà il gruppo. Il lavoro, in realtà, mi prende molto".

a.a.