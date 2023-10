"Cesena Siamo Noi: "Comune, interviene sulla Secante per la sicurezza!"

Il gruppo consiliare del movimento civico Cesena Siamo Noi chiede di intervenire sulla Secante per la sicurezza degli automobilisti, denunciando l’allarme per i continui incidenti all’incrocio con la via San Cristoforo. Cesena Siamo Noi critica il Comune per non aver dato risposte alle legittime richieste dei cittadini della zona di via San Cristoforo, da anni alle prese con disagi e pericoli per il traffico in particolare dei mezzi pesanti. Il movimento ricorda al sindaco Lattuca varie promesse sull’avvio nel 2023 della progettazione per il collegamento veloce tra Cesena e Forlì e si chiedono a cosa sia dovuta l’incertezza del Comune nell’adottare soluzioni efficaci per i problemi della viabilità e del traffico.