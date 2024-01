Cesena Siamo Noi, corsa alla candidatura

Sembravano pressoché fatte le cose per la scelta del candidato sindaco di Cesena Siamo Noi, lista civica che si presenterà per la terza volta alle comunali, l’8 e 9 giugno.

Mario Picone favorito su Marco Giangrandi (entrambi più vicini al centrodestra che al centrosinistra) in vantaggio rispetto a Denis Parise, attuale consigliere comunale, subentrato con il rituale passaggio di testimone a Vittorio Valletta, ancora nei ranghi del movimento, ma più defilato rispetto agli altri tre e non in odore di candidatura, dopo essere stato candidato sindaco nel 2014 e nel 2019.

La riflessione in corso all’interno di Cesena Siamo Noi tiene conto che il profilo del candidato sindaco dovrà essere gradito ed essere approvato anche da altre eventuali forze con cui potrebbe scattare l’alleanza che la lista civica ha più volte dichiarato di voler prendere in considerazione. Nelle due precedenti occasioni corse da sola.

A quel punto i tre profili di Picone, Giangrandi, pienamente ristabilitosi dopo un intervento chirurgico, e Parise non si equivarranno. Qest’ultimo, ad esempio, potrebbe essere un candidato più nelle corde del Movimento Cinque Stelle, qualora scattasse un’alleanza che pare in ogni caso molto difficile, anche perché i coordinatori regionali pentastellati stanno spingendo in direzione di un’apertura del confronto col Pd, che tuttavia non è si è ancora aperto a causa della cronica mancanza di dialogo tra il capogruppo consiliare Claudio Capponcini e il sindaco Enzo Lattuca.