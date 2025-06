"Cesena Siamo Noi resta focalizzata sul territorio"

Una distanza che non sembra colmabile, quella tra la lista civica ‘Cittadini al Centro’ e ‘Italia Viva’. "Dopo l’annuncio di Italia Viva di Cesena in cui si parla dell’uscita dalla coalizione elettorale Cittadini al Centro (e non Cesena al Centro, come erroneamente chiamato) – precisa Luigi Cannito, di Cesena Siamo Noi– intendiamo puntualizzare alcuni aspetti. Il comunicato di Italia Viva, arrivato con oltre un anno di ritardo rispetto alle ultime attività del progetto elettorale condiviso per le Amministrative 2024, appare fuori tempo massimo e poco credibile. Nel 2024, Cesena Siamo Noi, insieme ad altre forze politiche, ha scelto di provare a costruire un progetto civico allargato per la città, focalizzato su progetti concreti per Cesena, basato su alcuni principi condivisi e trasversale rispetto al centrosinistra e al centrodestra. Non rinneghiamo quel progetto (con tanti limiti ma anche prospettive) che ci ha fatto maturare, che abbiamo sostenuto con convinzione e impegno, e che ha visto però emergere differenze significative, anche legate alla forte caratterizzazione nazionale di Italia Viva: un elemento critico per una lista come la nostra, profondamente locale e autonoma. Abbiamo sempre messo al centro i temi, il territorio, la partecipazione. E continuiamo a farlo, con gli attivisti di Cesena Siamo Noi e anche con attivisti di altre forze politiche, che hanno scelto di rimanere attivi e costruttivi sui temi della città".