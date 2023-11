Cesena Siamo Noi scalpita: "Amministrare la città?. Stavolta l’idea ci stimola"

L’obiettivo legittimo del movimento civico Cesena Siamo Noi, che si presenterà per la terza volta alle comunali del 9 giugno 2024 (prese il 9,5% nel 2019 e il 3,95% nel 2014) è di confermarsi terza forza ben rappresentata anche nei quartieri (una ventina di consiglieri) crescendo di consensi, avere peso nell’eventuale ballottaggio e sulla base della convergenza su punti programmatici non negoziabili non disdegnare l’eventuale accordo per entrare in amministrazione, dopo dieci anni nella minoranza. Con chi, si vedrà.

"Siamo aperti al confronto per un’alleanza di Terzo polo", ha già tenuto a comunicare il presidente Marco Giangrandi, accreditato per essere il candidato sindaco se Cesena Siamo Noi si presenterà da sola alle amministrative, ma anche se eventuali forze coalizzate convergeranno sul civico, mentre nella composita agglomerazione del movimento viene considerato Mario Picone, presidente del quartiere Rubicone, il più vicino al centrodestra. Ma il candidato proposto da Cesena Siamo Noi potrà variare a seconda degli alleati, fosse il M5S più indicati sarebbero il consigliere comunale Denis Parise o Vittorio Valletta, lo stesso del 2014 e 2019. Nondimeno, Giangrandi ha propensioni alla leadership, è presidente del Comitato Alluvionati, ha guidato Centro Anch’io contro la chiusura di piazza della Libertà ed è pronto a battersi. Anche l’imprenditore Picone è tenuto in conto, così come Parise a cui viene riconosciuto il serio lavoro svolto.

Fuori dai giochi non è Valletta, defilato dopo le critiche per un post che irrideva Berlusconi il giorno della sua morte. "Sono nel movimento – dichiara – e onoro il mandato ricevuto al voto dando il mio contributo. Sul futuro si vedrà". Denis Parise si concentra sul programma: "A quello stiamo lavorando, aggiornandolo alla luce dell’alluvione, di qui i nostri dubbi sulla costruzione del nuovo ospedale. Noi in amministrazione? Ci sentiamo pronti. Urbanistica e ambiente sono le priorità e siamo critici su come li ha declinati il Pd. Dal M5S non si è distanti su più punti".

"Ci dispiace – mette un po’ di pepe Giangrandi – che il Pri non abbia il coraggio di ragionare sul Terzo polo, fuori dalla subordinazione a Lattuca. Noi presenteremo interventi concreti per Cesena su cui cercheremo convergenze in tutte le fasi della partita elettorale".