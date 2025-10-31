Cesena Siamo Noi si apre al Pri: "Noi siamo pronti a dialogare, ma deve smarcarsi dentro la giunta"

"Non è un problema di destra e sinistra, categorie che non ci interessano. Noi siamo pragmatici, non ideologizzati: stiamo sui problemi e la convergenza che auspica il presidente del Pri Fabbri è possibile sulle questioni concrete del fare politica per la città". Interpellato dai repubblicani, non si sottrae all’avance Marco Giangrandi, candidato sindaco di Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva e capogruppo consiliare di Cesena Siamo Noi.

Il Pri vi indica come interlocutore privilegiato tra i civici anche se siete all’opposizione. Come minimo curioso.

"Abbiamo letto con interesse le parole di Fabbri. Il Pri ha una storia a Cesena e un ruolo che meritano rispetto. Dialoghiamo e collaboriamo con tutti per il bene della città, ma c’è una questione politica da rimarcare"

A che cosa si riferisce?

"Che il campo largo è utile soltanto all’obiettivo del Pd. e Fabbri lo fa capire. Gli altri partiti di maggioranza risultano funzionali al suo disegno, troppo diversi per essere compatibili".

Ma è una maggioranza ampia.

"E debole. Legga le loro mozioni, di un piattume disarmante".

La giunta è compatta, a parte il Pri nessuno esce dal coro.

"Il Pd detta legge, molti non hanno voce in capitolo e a perderci è la città, guidata da una giunta in stallo, senza linea chiara. Pensi alla questione del consigliere comunale di Azione-Pri".

Quale questione?

"Piraccini è una persona in gamba e la sua mancata partecipazione alle commissioni è prova che il Pd fagocita gli alleati e non lascia margini di manovra".

Secondo lei le commissioni sarebbero bloccate?

"Non ho detto questo. Fabbri è in errore quando afferma che gli esperti non possono intervenire in commissione: le minoranze hanno sempre concesso tale possibilità in deroga al regolamento. Ciò va sottolineato perché troppo spesso maggioranza e presidente del Consiglio ostacolano il lavoro delle opposizioni, arrivando a non convocare le commissioni nei tempi e modalità previsti. Così si amministra male una città. Il Comune non è la sede di un partito".

Non si è capito: siete pronti a collaborare col Pri?

"Abbiamo provato ad avvicinarlo durante le tornate elettorali ma si è dimostrato succubi del Pd. Da repubblicano con l’edera nel cuore, non mi è mai piaciuto questo atteggiamento".

Dovrebbe uscire dalla giunta?

"Dico che il Pri ha sempre avuto il fuoco dentro e nulla a che fare con Avs, M5S e Popolari e neppure con una parte del Pd".

Porte chiuse, dunque?

"Il dialogo è tutto, nulla è chiuso, ma noi di tentativi di intesa col Pri ne abbiamo portati avanti sempre, inutilmente. Serve più coraggio da parte loro, siamo aperti a tutti ma mai supini".

A proposito di dialogo. Per il Pri bisogna proseguire a fare parchegggi in centro.

"Siamo d’accordo. Serve una politica seria e sostenibile, non spot o continui rinvii".