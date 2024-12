Cesena Sport brinda davanti al biliardino

Festa degli auguri di Cesena Sport con l’inaugurazione al Napizz del nuovo calcio balilla (biliardino) da 8 giocatori.

E’ uscito la scorsa settimana il quarto numero del 2024 di Cesena Sport, la rivista periodica edita da Primapagina Comunicazione di Cesena, con la direzione di Daniele Magnani, che si trova nelle principali edicole della città, nelle librerie e presso l’Ufficio turistico del Comune di Cesena.

L’intera redazione si è trovata mercoledì sera presso Napizz, ristorante pizzeria in centro storico di Cesena, per la serata degli auguri di Natale.L’occasione è servita anche per inaugurare il nuovo grande biliardino a 8 giocatori, e quindi a 16 manopole, che il titolare Peppe ha acquistato per farlo diventare anche un tavolo per una decina di persone per pranzi o cene, che si concludono poi con sfide tra i commensali. Anche la redazione di Cesena Sport lo ha fatto, con grande divertimento, al termine della serata conviviale.