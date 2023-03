Cesena, exploit di due stiliste: la bellezza va di moda

Elena Valdinoci (24 anni) e Sama Qatarneh (23), stiliste creatrici di ‘Muunice’

Cesena, 29 marzo 2023 – Si scrive e si pronuncia Muunice ed è un marchio di moda al femminile, nato di recente, ma che già si sta facendo strada non solo in Italia, e con dimostrazioni di interesse da parte di stilisti parigini. E ha già guadagnato le cronache mondane e delle riviste di settore, grazie ad una apparizione in tivù di un modello giallo lime, attillato e sexy, indossato in studio, nel corso di una recente puntata del Grande Fratello Vip, dalla influencer Giulia Salemi. Lo hanno creato due ragazze diverse per luogo di nascita, ma sintonizzate sulla medesima lunghezza d’onda, oltre che accomunate dalla giovane età e dall’esperienza acquisita in contemporanea presso l’Accademia italiana della Moda di Firenze. Sono Elena Valdinoci, cesenate, 24enne e Sama Qatarneh, nata ad Amman in Giordania, 23 anni. In tre anni sui banchi di quella scuola che le ha formate stiliste hanno fortificato un comune sentire che come una calamita le ha fatte rincontrare nonostante successive separate esperienze di approfondimento nel settore.

“Dopo l’Accademia di Firenze - racconta infatti Elena -, mi sono spostata a Milano per un master post laurea in fashion management presso la Business School RCS, ho poi lavorato in uno showroom, lavorato ad una collezione di calzature, ma non ho mai interrotto i contatti con Sama, che pure era desiderosa di mettere a frutto le proprie competenze".

«Io invece - dice Sama - ho proseguito i miei studi con un master post laurea all’Istituto Marangoni di Firenze, approfondendo specialmente gli ambiti di comunicazione e stylist e ho lavorato presso Luisaviaroma". "A novembre dello scorso anno- prosegue Sama – abbiamo costituito la società e successivamente creato un sito web dove si può acquistare l’intera collezione". Entrare nel sito Muunice è come compiere un viaggio virtuale all’interno di un brand che crea una giocosa community: attraverso percorsi che prevedono l’uso di QRcode e si aprono altre pagine che conducono a sconti speciali, articoli ed eventi in edizione limitata, omaggi. "Fare un ordine è molto semplice - concludono Elena e Sama -, si accede al nostro website: www.muunice.com. Una volta sul nostro shop, ognuno potrà fare la propria scelta e entro breve tempo riceverà il capo a casa propria".