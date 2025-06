Cesena Summer Camp 2025: Sport e Divertimento per Giovani in Romagna

Sta per tornare l’appuntamento con il Cesena Summer Camp, un’occasione per tutte le ragazze e i ragazzi nati tra il 2010 ed il 2018 per vivere un’esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e dell’amicizia. All’interno della nuova edizione 2025, il club bianconero ha sviluppato un’offerta che si estende a otto differenti location, dalle spiagge di Cesenatico alle montagne di Acquapartita, fino a raggiungere le Marche con l’appuntamento di Pesaro, per un totale di sei settimane di attività.

Seguiti da un team altamente qualificato, formato da tecnici, istruttori e osservatori del settore giovanile del Cesena e coordinato dall’ex bomber bianconero Davide Succi, i giovani protagonisti del Camp durante le giornate in bianconero non vivranno di solo calcio, ma anche di altre esperienze, tra cui uscite in spiaggia, incontri con psicologi sportivi e attività di pet therapy. E non è tutto, visto che i partecipanti svolgeranno esercitazioni e giochi in inglese per imparare la lingua divertendosi.

Confermato, inoltre, l’appuntamento dedicato ai portieri, che si svolgerà in un’unica settimana, da lunedì 30 a venerdì 4 luglio, nella sede di Cesenatico e vedrà la partecipazione dei preparatori dei portieri del Cesena. L’attività si suddivide in due fasi, rispettivamente a inizio e fine estate: la prima prenderà il via lunedì 16 giugno e si estenderà per quattro settimane consecutive, per concludersi venerdì 11 luglio; mentre la seconda partirà lunedì 25 agosto e terminerà venerdì 5 settembre.

Oltre a Cesenatico, Cervia e Martorano, infatti, quest’anno si aggiungono all’offerta estiva del Cavalluccio anche Pesaro, Marignano, Acquapartita, Ravenna e Forlì per una proposta sempre più capillare ed in grado di coinvolgere tutto il territorio romagnolo.