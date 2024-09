Cesena, talenti sulle vetrine internazionali. Ceesay, esordio col Gambia. Oggi c’è Kargbo

Mentre la squadra ha ripreso gli allenamenti e si sta preparando al derby di venerdì 13 all’Orogel Stadium Manuzzi contro il Modena, sono iniziati anche gli impegni dei bianconeri convocati con le rispettive nazionali.

Joseph Ceesay ha esordito con la maglia del Gambia nella partita giocata mercoledì pomeriggio in Marocco contro le isole Comore, match valido per le qualificazioni alla prossima coppa d’Africa che si disputerà dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, e terminata 1-1.

Ceesay aveva già indossato la maglia di una nazionale , quella dell’under 18 e poi anche under 19 della Svezia, essendo lui di doppio passaporto, e collezionando in tutto tre presenze.

Per la rappresentativa maggiore invece ha scelto di difendere i colori della squadra africana che cercherà di centrare la qualificazione in un raggruppamento che vede impegnate anche Madagascar e Tunisia.

L’esterno del Cavalluccio è stato schierato come terzino destro in una difesa a quattro, è rimasto in campo per tutti e novanta minuti rimediando anche un cartellino giallo per proteste. Il prossimo impegno per lui sarà domenica pomeriggio, sempre in Marocco allo Stadio Ben Ahmed El Abdi di El Jadida, contro la Tunisia.

A proposito di Coppa d’Africa oggi toccherà ad Augustus Kargbo scendere in campo con la maglia della Sierra Leone contro il Ciad al National Complex Stadium di Monrovia in Liberia, poi di nuovo lunedì 9 settembre in casa dello Zambia al New Ndola Stadium di Lusaka.

Rispedito a casa invece Cristian Shpendi per il problema agli adduttori che gli ha fatto saltare la sfida contro lo Spezia.

Il bomber bianconero ieri è rientrato a Cesena e ha già cominciato il programma di recupero per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.

Con la nazionale Under 21 albanese è rimasto il portiere Giulio Veliaj. Oggi sarà impegnato nel match allo Stade de la Tuiliere di Losanna contro i pari età svizzeri.

Impegno internazionale, infine, anche per il nuovo centrocampista bianconero Leonardo Mendicino convocato da Alberto Bollini per il Torneo Internazionale Varadzijn in Croazia, che si disputa fino al 10 settembre.

Dopo il pareggio nella gara di esordio contro l’Inghilterra, gli azzurrini scenderanno in campo domani alle 15 contro la Germania al Podravina Stadium di Ludbreg e, infine, martedì prossimo alle 11 affronteranno la Croazia a Čakovec.