Cesena, tesoretto da oltre 24 milioni. Il quarto posto sopra le aspettative

Classifica e valore della rosa, due dati che se comparati spesso rivelano sorprese. Ovviamente quello che fa fede è l’insindacabile giudizio del campo che, in teoria dovrebbe rispecchiare il patrimonio tecnico di una squadra, ma nella pratica, però, non sempre questo accade. La premessa doverosa è che il valore di mercato di un giocatore è un dato approssimativo e che dipende da molti fattori, ma prendendo in considerazione le valutazioni attuali, quelle formulate dal sito specializzato Transfermarkt, indica, per esempio, che il Cavalluccio vanta un tesoretto complessivo, sommando cioè le valutazioni dei singoli giocatori, superiore ai 24 milioni e mezzo di euro (24,55) ed è settimo in questa speciale graduatoria.

Ci si può quindi ritenere soddisfatti dell’attuale quarto posto in classifica con 14 punti. Meglio stanno facendo solo il Frosinone, che con un parco giocatori che viene valutato poco sotto i 22 milioni di euro (21,75 per la precisione), dodicesimo per valore del team, è a pari punti con i bianconeri ma formalmente sopra per la differenza reti, e il Modena che con un patrimonio tecnico stimato poco sotto a quello bianconero (24,43 milioni di euro) è invece primo e al momento viaggia a braccetto con il Palermo che invece può contare su elementi che, se messi tutti insieme sul mercato, potrebbero produrre un incasso di poco inferiore ai 40 milioni di euro (38,85). I siciliani non sono però i più ’preziosi’, lo scettro di questa speciale classifica lo detiene il Monza con oltre 50 milioni (52,58) di euro di patrimonio tecnico. Attualmente i brianzoli sono però appaiati al Cavalluccio, ma sotto per il saldo reti. Terzo gradino del podio, in termini di valore di mercato della rosa, per lo Spezia che invece è sorprendentemente ultimo con soli 3 punti, ed i liguri al momento sono la conferma più eclatante di quanto detto all’inizio: ciò che è definito sulla carta spesso non trova riscontro quando la parola passa al campo di gioco. Anche Empoli e Sampdoria non stanno rispettando gli andamenti ipotizzati guardando il loro parco giocatori. I toscani superano i 33 milioni (33,60) come valutazione complessiva, quinti nella classifica dei team più preziosi, ma sono tredicesimi in campionato, mentre i blucerchiati, per il secondo anno consecutivo, deludono le aspettative occupando il terzultimo posto con appena 5 punti pur avendo una rosa valutata complessivamente 28 milioni e 200mila euro. Ovviamente sono discorsi che devono tener conto che siamo appena all’ottava giornata, ma gli addetti ai lavori spesso affermano che dopo una decina di partite comincia a delinearsi una scala di forza attendibile, anche se passibile ancora di tanti cambiamenti da qui alla fine della stagione. Intanto la società continua a parlare con Jonathan Klinsmann per il rinnovo del contratto al 2028.

Andrea Baraghini