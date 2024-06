Cesena, Toscano al passo di addio. Sarà risoluzione del contratto

Il momento dei saluti è arrivato. Domenico Toscano e il Cesena stanno per dirsi addio, anche ieri sono proseguiti i contatti tra le parti e manca solo qualche dettaglio che riguarda la buonuscita, poi le strade si divideranno definitivamente. Il Cesena in B sarà guidato da Roberto D’Aversa, mentre il tecnico calabrese approderà in Sicilia, a Catania, dove è pronto per lui un contratto triennale. Toscano lascia la Romagna da vincitore dopo due stagioni vissute con il piede ben pigiato sull’acceleratore, si porta dietro una valigia di tanti bei ricordi e di sicuro anche qualche rammarico legato al primo campionato perso, con il senno di poi, per pochi, ma determinanti errori, che se evitati avrebbero anticipato il ritorno del Cesena in quella categoria abbandonata, non per demeriti sportivi, nel 2018.

Stagione invece perfetta quella appena terminata: 96 punti con il record del Catanzaro eguagliato, 30 vittorie e 2 sole sconfitte, supercoppa conquistata ed inoltre miglior attacco e miglior difesa della C ma, soprattutto, la promozione diretta arrivata con quasi un mese di anticipo sulla fine del torneo. Numeri da record, insomma, che rimarranno per un bel pezzo impressi nella memoria dei tifosi bianconeri e sui quali la sua mano si è vista eccome. Si perché l’ex tecnico, tra le altre, di Ternana, Avellino e Reggina ha avuto la capacità di costruire un gruppo solido, di inserire e far crescere i giovani che alla fine si sono rivelati l’arma in più, ed inoltre ha saputo imparare dagli inciampi del passato migliorando e migliorandosi nella lettura delle partite come nell’essere più duttile su moduli e schemi e nella capacità di aggiustare il tiro con efficacia quando le gare non erano incanalate nel binario giusto. Anche la piazza alla fine gli ha riconosciuto la bontà del lavoro fatto, mettendolo sullo stesso piano di allenatori come Bagnoli, Bolchi, Bisoli e Castori, considerati mostri sacri da queste parti. Oggi, o al massimo domani, verrà comunicato ufficialmente un divorzio che era nell’aria da alcune settimane e confermato non dalle parole ma dai tanti silenzi.

Allenatore che va, allenatore che ovviamente arriva: Roberto D’Aversa, dicevamo, è in procinto di diventare il nuovo tecnico del Cavalluccio. La firma sull’accordo - sottoscriverà un biennale -, però, è rimandata a domani, non per problemi, ma semplicemente a causa di impegni personali delle parti che hanno impedito di vedersi prima. La prossima settimana verrà annunciato, invece, il nuovo direttore generale Corrado di Taranto. Anche in questo caso il ritardo non è dovuto a dettagli ancora da definire nell’accordo, ma si deve attendere l’arrivo del presidente Joe Tacopina a Ferrara per ratificare le sue dimissioni dal club biancoazzurro .

Andrea Baraghini