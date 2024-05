Cesena: Toscano e Artico, si decide oggi?. Fissato l’incontro. Possibile fumata bianca

La questione tiene banco da diversi giorni, a dire il vero è dalla vittoria del 30 marzo con il Pescara che ha sancito la matematica promozione, che ci si chiede quale sarà la conduzione tecnica del Cavalluccio in B, ma una risposta potrebbe arrivare a breve o almeno si dovrebbe capire se il futuro di Domenico Toscano sarà ancora tinto del bianconero di Romagna oppure no. Tra i primi impegni nell’agenda di Fabio Artico, tornato ieri in Romagna dopo alcuni giorni dedicati esclusivamente alla famiglia, c’è infatti l’incontro con il tecnico calabrese, un faccia a faccia che potrebbe avvenire già oggi.

Il lungo silenzio sull’argomento, da entrambe le parti, ha fatto pensare a un rapporto ormai al capolinea, pensieri a dire il vero più che fondati visto che se ci fosse stata la piena volontà di continuare insieme le occasioni per ufficializzarlo, o almeno farlo capire chiaramente, non sono mancate.

Evidentemente qualcosa da sistemare c’è e di questo si parlerà nel summit tra il ds e il mister dei 96 punti.

Di sicuro la lunghezza del contratto è uno dei nodi da superare. Toscano chiede almeno un biennale, quindi un anno in più rispetto all’attuale scadenza di giugno 2025.

Poi, ovviamente, con Artico, che ha ricevuto carta bianca dalla proprietà, si dovrà trovare una sintonia piena su quelle che sono le scelte tecniche per la costruzione di una rosa competitiva in cadetteria.

Un ordine del giorno molto sostanzioso e sul cui esito peserà un eventuale imput in arrivo da oltreoceano.

La dirigenza americana ha apprezzato molto il lavoro fatto sul campo, ma anche all’interno dello spogliatoio da Toscano e dal suo staff, e questo potrebbe orientare i discorsi verso una prosecuzione del rapporto.

Riassumendo, quindi, partita ancora aperta tenendo però sempre presente che mister e società hanno già in testa eventuali piani b, segno che la separazione è comunque contemplata tra i possibili finali.

Il Cavalluccio avrebbe già stilato una lista di sostituti: Moreno Longo in cima ai nomi papabili, un pensierino è stato fatto anche su Massimiliano Alvini, Fabio Grosso e Filippo Inzaghi. Catania, Padova, Triestina e Vicenza invece le squadre che, al momento, hanno pensato, e alcune si sono anche fatte avanti, per avere a libro paga Toscano.

La risposta attesa a breve, risposta che non azzererà la sensazione di non aver gestito al meglio il tutto sia nei tempi che nei modi.