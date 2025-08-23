Cesena, tre punti per cominciare Blesa, Shpendi, Bisoli: tris al Pescara

PESCARA 1 CESENA 3

PESCARA (4-3-3): Desplanches; Oliveri (42’ st Berardi), Brosco, Corbo, Letizia; Squizzato, Graziani (11’ st Meazzi), Olzer; Merola (11’ st Kraja), Di Nardo (29’ st Tonin), Sgarbi (29’ st Cangiano). A disp.: Saio, Brandes, Ferraris, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan. All.: Vivarini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40’ st Adamo), Bisoli, Berti (40’ st Arrigoni), Bastoni (30’ st Francesconi), Frabotta (30’ st Celia); Blesa (34’ st Diao), Shpendi. A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Zamagni. All.: Mignani.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Reti: 31’ pt Blesa, 35’ pt Olzer, 3’ st Shpendi, 18’ st Bisoli

Note: 11.220, di cui 192 ospiti; recupero 1’ e 4’; ammoniti Oliveri per il Pescara, Frabotta per il Cesena.

Vittoria chiara, meritata e importante all’esordio stagionale per un Cesena a tratti straripante e sempre padrone del match. E’ la gara che dà inizio al campionato cadetto 2025/26 all’Adriatico di Pescara. In Abruzzo il Cesena versione serie B non aveva mai vinto. Mignani conta su tutti gli elementi a sua disposizione facendo tesoro di quanto visto domenica scorsa nel match di Coppa Italia col Pisa per cui copia e incolla la stessa formazione. Vivarini non ha Valzania e Dagasso, squalificati. Partenza sprint per il Cesena che mette subito sotto pressione gli avversari e comincia la sarabanda di occasioni. Sale in cattedra il portiere locale Desplanches che smanaccia fuori un lieve tocco di Zaro su punizione di Bastoni, un minuto dopo occasione monumentale per il Cesena, ancora il portiere para prima su Shpendi e poi su Ciofi a due passi dalla linea.

Dominano i bianconeri, sferzano sulle ali Frabotta e Ciervo, Berti illumina con intelligenza e davanti fanno dannare i difensori abruzzesi. Al 28’ ancora uno spreco incredibile, in rapido contropiede Ciervo è intercettato da Desplanches che poi mura su Shpendi e ancora Oliveri sull’albanese. Finalmente sfonda Blesa, primo marcatore del torneo, magistralmente trovato solissimo in area da Berti. Vantaggio meritatissimo ma dura poco. Passano solo 4 minuti e il Pescara pareggia, Olzer imbrocca la discesa giusta, la pressione di Bastoni è timida e non gli impedisce la botta di sinistro dal limite dell’area che batte Klinsmann. Primo e unico tiro abruzzese in porta, gol. C’è ancora gloria per Desplanches che respinge un piattone a botta sicura di Bisoli mentre Blesa si mangia il gol sul secondo palo, di testa fuori. Partita da punteggio tennistico, invece si va all’intervallo sul pari.

Ma il Cesena c’è, solido, veloce e arrembante, ha solo trovato un portiere in vena di miracoli. Ci pensa Shpendi a rimettere le cose a posto, appena scesi in campo. Bastoni – interessante la sua prestazione – intercetta a centrocampo e passa a centro area per Shpendi, controllo e gol. Dopo tanti miracoli finalmente Desplanches è incerto e favorisce il tris romagnolo, su cross di Frabotta il portiere respinge corto sui piedi di Bisoli pronto alla botta rasoterra e vittoria in frigo, con l’aiuto di Klinsmann allo scadere ancora su inzuccata di Olzer.

Daniele Zandoli