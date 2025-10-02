Cesena troppo fragile a Frosinone. La Reggiana per l’esame di maturità

Il Cesena a Frosinone non ha perso solo la partita, per come si sono svolte le cose in campo rischia di compromettere quella sicurezza e autostima che è stata la chiave di svolta sinora dei bianconeri in versione trasferta. Il derby con la Reggiana fungerà subito da controprova, anche psicologica per i ragazzi meno brillanti allo stirpe come Diao, gettato in mischia forse troppo presto vista la portata della partita, ma anche Shpendi, tenuto in panchina quasi a punirlo per il gol mancato col Palermo. La sconfitta è grave per tutta una serie di valutazioni che il match dello Stirpe ha messo in rilievo. Innanzitutto per la facilità con cui Raimondo e soci sono arrivati dalle parti di Klinsmann, autore nel primo tempo di almeno quattro interventi da campione che hanno mantenuto imbattuta la rete. Alla fine il punteggio avrebbe potuto assumere proporzioni tennistiche. A fine gara sono 7 i tiri ciociari nello specchio della porta contro i 2 dei romagnoli, segno della precisione degli avanti locali. Un altro aspetto che fa riflettere è il possesso palla (42% Frosinone, 58% Cesena) che non stravolge le partite, ma identifica l’approccio delle squadre ai match. In sintesi i gialloblù hanno lasciato il pallino agli avversari ma sono stati cinici e precisi nelle puntate a rete.

Un altro elemento che balza agli occhi e certamente cozza con l’impostazione data da Mignani alla squadra è la velocità di manovra della squadra di Alvini, molto concreta e senza fronzoli, nonostante la presenza di un rallentatore di gioco come Calò. Il Frosinone imposta azioni veloci e ficcanti con i suoi esterni rapidi e concreti e il Cesena dimostra di soffrire questo tipo di gioco, un po’ come successe con l’Entella, altra squadra compatta e rapida nella manovra.

Un centrocampo impostato su Bastoni e Bisoli non è certamente rapido come coi giovani Berti e Francesconi. Questa è stata la scelta di Mignani meno condivisibile, unita alla lentezza con cui ha posto rimedio alla situazione con la tradizionale attesa dell’ora di gioco prima di effettuare i cambi. Vista la mala parata del primo tempo era lecito attendersi l’inserimento di gente veloce all’intervallo, anche perché si è rivelato inutile procedere quando ormai il match era compromesso coi 3 gol subiti in 10 minuti. Infine la panchina corta dalla cintola in su. Diao è ancora evidentemente acerbo, con Blesa non ha dato supporto alla squadra nel fondamentale che serve in trasferta e cioè tenere palla, aiutare la difesa sotto pressione, filtrare, sporcare le seconde palle.

Con la Reggiana serve una prova di maturità, il cammino non è compromesso ma perdere così può far male anche nella testa dei giocatori.