Cesena, tutte le ottime ragioni dei tifosi . Anni di attese e di sogni. Sarà la volta buona?

Si dice da tempo – ormai troppo tempo – che a Cesena tutto vale quanto meno una categoria superiore. I tifosi, lo stadio, le strutture a disposizione della squadra, il blasone del Cavalluccio, l’aria che si respira in città ogni volta che si avvicinano le partite che contano. Manca solo la categoria superiore.

Almeno per ora, perché di questi tempi i segnali incoraggianti che lasciano pensare a un prossimo futuro migliore si sprecano. Il primo, e il più importante di tutti è la classifica. Il Cesena è primo e non dopo tre giornate, ma a metà del guado. Che è ancora poco, certamente, ma che è in ogni caso il massimo che si sarebbe potuto fare fin qui.

I segnali non passano inosservati, soprattutto tra chi questa benedettissima promozione se la sogna da anni: il popolo che ha come seconda casa le sedute dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

E’ lo scenario nel quale può innescarsi il tanto atteso circolo virtuoso di eventi che finiscono con l’auto alimentarsi, perché il calore dei tifosi, che in trasferta a Perugia fanno evaporare in un attimo i biglietti disponibili e che sempre e comunque cantano a squarciagola per novanta minuti sono qualcosa di più dell’ormai ultra citato dodicesimo uomo in campo. Loro cantano e la squadra segna, la squadra segna e loro cantano. Così è davvero un gran bell’andare, che finisce per l’intrufolarsi nel dna del gruppo, sempre più abituato a vincere, con merito, tenendo aperte lunghe strisce imbottite di bottini pieni.

Eppure si è ancora qui, in trincea, con la Torres a -2, che una manciata di settimane fa in Romagna ha impedito la fuga della capolista.

Avere un abisso di vantaggio ora sarebbe più bello? Sarebbe più facile, che è molto diverso. Perché è adesso che si gira la boa e si sale di colpi che arriva il divertimento. Per chi gioca e per chi tifa. E’ adesso che c’è da riempire i pullman in trasferta, da blindare lo stadio di casa, da essere lì, a due passi dal prato, a farsi sentire. Perché è adesso che serve. E che conta, finalmente.

Perché la B è lì, dietro le ultime curve di una strada diventata dannatamente troppo lunga. Perché se si continua a vincere adesso, si arriva fino in fondo davanti a tutti. E allora sì che viene il bello. E il bello, dopo così tanta fatica, è ancora più bello.