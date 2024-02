Cesena, un campionato d’autore. Così la squadra sta facendo la storia

E’ un campionato d’autore, di quelli che fanno la storia di una società. La stagione del Cesena è straordinaria, si avvia a entrare nella storia del club per numeri e caratteristiche unici. I record cadono come birilli, l’ultimo a franare rovinosamente è quello delle vittorie consecutive in campionati prof, aggiornato a sette turni. Nel mirino ora resta il punteggio finale in Lega Pro e qui andiamo sul difficile perché lo scorso anno il Catanzaro fu capace di mettere insieme ben 96 punti. Ma attenzione, a questo Cesena nessun traguardo è precluso. A dati attuali sono 71 i punti già fatti e 30 quelli in palio.

Diamo a Cesare ciò che è di Cesare e a Toscano ciò che gli spetta. Il tecnico non sbaglia una mossa, ha messo insieme una tale consapevolezza per cui schiera le pedine e risolve i problemi comunque si metta in campo. E’ successo spesso in questa stagione di vincere gare difficili con una sicurezza sconosciuta un anno fa. Questione di elementi, intendiamoci e qui va l’encomio solenne anche all’altro artefice di questa galoppata che risponde al nome di Fabio Artico.

Lo scorso anno quando non si passava si buttava in mischia Ferrante, quest’anno tocca a Kargbo che spacca il match come un cocomero. Così come sulla sinistra apparivano le tristi fisionomie di Calderoni e Albertini mentre quest’anno imperversa Donnarumma. Le differenze sono evidentemente abissali. Ma è la crescita mentale e tattica dell’intero gruppo a fare impressione, qui il tecnico ci ha messo del suo, ha fatto tesoro delle esperienze per evitare errori. I match con Sestri e Pineto erano trappole mortali per il Cavalluccio, pareggiati all’andata e vinti al ritorno senza farsi travolgere dall’ansia perché il gol tarda ad arrivare.

E’ naturale che i giocatori abbiano alti e bassi importanti e che prendano fiato dopo avere tirato la carretta a lungo, può succedere anche a giovani e preziose risorse come Berti e Francesconi o anche a Cristian Shpendi non brillantissimo con gli abruzzesi come con i liguri. Quello che balza agli occhi è la possibilità di cambiare i protagonisti senza effetti particolari, cambiano cioè gli addendi ma il risultato non cambia.

Con un’eccezione, quella di ’Ciccio’ De Rose, imperturbabile nel suo granitico ruolo di leader senza macchia, da perfetto ed eterno migliore in campo. Tutto bene col Pineto dunque? Stavolta anche l’errore marchiano è passato senza danni. Col Sestri costò il gol del pareggio e lo stop all’imbattibilità, col Pineto ci ha pensato Pisseri a mettere una pezza allo svarione di Prestia e Pieraccini. Una domenica bestiale per la difesa abruzzese, tritata dalla velocità di Kargbo, ma felicissima per due elementi importanti nello scacchiere di Toscano e cioè Corazza e Ogunseye. Utili nello spogliatoio ma tristi perché per l’attaccante il gol è ossigeno allo stato puro e i due non alzavano le braccia al cielo da diverso tempo. Domenica hanno segnato ed è un ulteriore segnale che l’annata è quella buona perché tutti si sentono importanti e nessuno stecca.